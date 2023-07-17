УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Відволікаючий Куп’янський напрямок": Маляр пояснила, яку задачу поставив Кремль

Юлія Куришко
17 липня 2023, 23:13 оновлено 17 липня, 23:15
266
Після поразки в Києві Кремль поставив своїм військовим задачу вийти на кордони Донецької і Луганської областей.
ВСУ
Маляр розповіла про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-я ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у вечірньому зверненні повідомила, що окупаційна армія країни-агресорки Росії час від часу наступає на Шахтарському, Куп‘янському, Сватівському напрямках.

"Після поразки в Києві Кремль поставив своїм військовим задачу вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди", - зазначила Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що росіяни запанікували від просування ЗСУ на Бахмутському напрямку.

відео дня

"Просування, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли. Тому ситуація передбачувана. Ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно. Ідуть бої", - підсумувала Маляр.

Наступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку. В Оперативному вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують вести наступ та закріплюються на нових відвойованих рубежах.

ЗСУ вступили в бій з окупантами в районі Куп'янська. На Сході України обстановка залишається складною, проте українські військові продовжують рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Олександра Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

Більше цікавих новин:

війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Крим – це частина України": у Пентагоні відреагували на підрив Кримського мосту

"Крим – це частина України": у Пентагоні відреагували на підрив Кримського мосту

23:58 Світ
Після атаки на Кримський міст почнеться активізація ЗСУ на півдні України - Жданов

Після атаки на Кримський міст почнеться активізація ЗСУ на півдні України - Жданов

23:20 Україна
"Відволікаючий Куп’янський напрямок": Маляр пояснила, яку задачу поставив Кремль

"Відволікаючий Куп’янський напрямок": Маляр пояснила, яку задачу поставив Кремль

23:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:58

"Крим – це частина України": у Пентагоні відреагували на підрив Кримського мосту

23:20

Після атаки на Кримський міст почнеться активізація ЗСУ на півдні України - Жданов

23:13

"Відволікаючий Куп’янський напрямок": Маляр пояснила, яку задачу поставив Кремль

22:44

Фатальна загадка дати народження: як обчислити доленосні роки

22:39

"Росія відправила поганий сигнал світу": Шольц здивований відмовою від зернової угоди

Україна знайшла вразливе місце Кримського мосту, атаки незабаром повторяться – ЖдановУкраїна знайшла вразливе місце Кримського мосту, атаки незабаром повторяться – Жданов
22:16

Запеклі бої під Бахмутом: численні втрати РФ схожі на "вагнерівські" - Череватий

22:02

"Росія просто тремтить за Кримський міст": Жданов розповів про провал Путіна

21:47

Віталій Портников. Путін прикриває міст курортникамиВідеоблоги

21:29

Штормити буде сильно: Україну накриє сонячний радіаційний шторм

Реклама
21:25

Іноземні військові бази в Україні: Резніков пропонує змінити Конституцію

20:52

Потрапляють у свої ж пастки: Гуменюк розповіла, як росіяни вправно самоліквідовуються

20:41

Путін відкрито погрожує українцям відповіддю за вибух на Кримському мосту

20:38

"Ніколи не забудеться": дружина Брюса Вілліса показала відео з ним на річницюВідео

20:10

Стоять понад 100 тисяч окупантів і 900 танків: РФ стягнула дуже потужне угруповання

19:54

"Продовжимо робити неможливе": Резніков розкрив дату наступного Рамштайну

19:23

"Намагаються розгромити наші війська": ЗСУ вступили в бій з окупантами

19:20

Кремлівські маніяки зовсім заплуталися в кваліфікації подійПогляд

19:18

"Демонтаж з кувалдами": Кацурін розповів, як відгуляв незвичайний "мальчішнік"

19:15

Як сказати українською "оставить в покое": Авраменко назвав неочевидний варіант

19:04

"Зовсім не схожий на себе": Кіркоров налякав росіян новим стилем

Реклама
19:04

"Накопичили крилаті ракети": Росія може помститись за Кримський міст масштабною атакою

18:23

Після спеки почнеться потоп в Україні: синоптики заявили про різку зміну погоди

18:10

Віддав життя за побратимів: під час контрнаступу загинув командир Анатолій Тегза

18:07

Розпочала "голодні ігри": Кулеба пояснив, чому РФ вийшла із "зернової угоди"

17:39

"Ми не боїмося": Зеленський відреагував на вихід РФ із зернової угоди

17:31

Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст

16:57

Путіна може не бути в живих: експерт розкрив роль двійників диктатораВідео

16:54

Ще один спортсмен: у Шакіри новий роман з баскетболістом - ЗМІ

16:53

Дівчина придумала супер-засіб, який прибере неприємний запах з унітазуВідео

16:45

У Росії плюхнувся в море штурмовик Су-25: росіяни стояли з відкритими ротами

16:34

У Китаї хочуть співпрацювати та продовжити "зернову угоду"

16:09

Хрусткі огірочки смакуватимуть всю зиму: важливий секрет від умілих господинь

15:51

Що за круглі дірки в асфальті: навіщо працівники "псують" нову дорогу

15:50

Відрахування частини пенсій: хто із 1 вересня може залишитись без виплат

15:48

Росія в істериці відкликає гарантії безпеки в Чорному морі, зернова угода припинена

15:35

До кінця року вийдемо на держкордон: Світан назвав умову перелому у війні

15:15

Ахнули навіть лікарі: прикутий до ліжка боєць ЗСУ заговорив

15:13

Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу з Кітом Урбаном

15:02

Кремль зіткнеться з приниженням через Кримський міст і проблемами на півдні – FT

15:01

Навіщо при варінні картоплі додають кріп: 4 секрети ідеальної страви

Реклама
14:55

"Охорона не допоможе": профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін

14:31

Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди: подробиці

14:28

Її змітають банками: рецепт неймовірно смачної закуски - аджика на зиму

14:25

Коли буде Великдень в 2024 і 2025 році: дати для православних і католиків

14:24

"З Днем бавовни": Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мостуФото

13:42

РФ доведеться піти з 2 регіонів, якщо Кримський міст серйозно пошкоджено - Ягун

13:33

Остаточно попрощався з мирним життям: Козловський закінчив бойову підготовку

13:24

Безшумний водний дрон вели по супутнику: експерти про атаку на Кримський міст

12:31

Favbet Foundation передав саперам ЗСУ позашляховик Ford Ranger

12:31

У Путіна зажурилися через вибухи на Кримському мосту і мріють про "перемогу"

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти