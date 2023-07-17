"Відволікаючий Куп’янський напрямок": Маляр пояснила, яку задачу поставив Кремль

Після поразки в Києві Кремль поставив своїм військовим задачу вийти на кордони Донецької і Луганської областей.

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Маляр розповіла про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-я ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у вечірньому зверненні повідомила, що окупаційна армія країни-агресорки Росії час від часу наступає на Шахтарському, Куп‘янському, Сватівському напрямках.

"Після поразки в Києві Кремль поставив своїм військовим задачу вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди", - зазначила Маляр у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що росіяни запанікували від просування ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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"Просування, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли. Тому ситуація передбачувана. Ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно. Ідуть бої", - підсумувала Маляр.

Наступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку. В Оперативному вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують вести наступ та закріплюються на нових відвойованих рубежах.

ЗСУ вступили в бій з окупантами в районі Куп'янська. На Сході України обстановка залишається складною, проте українські військові продовжують рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Олександра Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

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