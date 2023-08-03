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Уряд змінив терміни і дати виплат переселенцям: що тепер інакше

Дмитро Відоменко
3 серпня 2023, 14:32 оновлено 3 серпня, 14:35
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У Мінсоцполітики назвали нові дати, в які буде нараховуватися грошова допомога на проживання внутрішнім переселеним особам.

переселенці, гроші
Чиновники додали, що розмір виплат для ВПО не змінюється: / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У серпні 2023 року почали працювати нові правила виплат внутрішньо переселеним особам, які були затверджені Кабміном минулого місяця літа. Як уточнюють в Міністерство соціальної політики, йдеться про зміни до Порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Такі заходи, кажуть чиновники, прямо спрямовані на фокусування підтримки найбільш незахищених громадян і сімей, які знаходяться у важкому становищі.

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Серед основних змін - введення двох виплатних періодів для ВПО замість трьох, як це було раніше. Крім того, тепер чиновники Мінсоцполітики буде перераховувати бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання ВПО після 15 і 28 числа кожного місяця.

"Відповідно, у серпні 2023 року нарахування та виплата допомоги на проживання переважній більшості внутрішньо переміщених осіб відбудеться після 15 серпня. 28 серпня відбудеться нарахування та виплата допомоги тим, кому вона призначена або донарахована вже після 15 серпня 2023 року", — зазначили у відомстві.

Також чиновники додали, що розмір виплат для ВПО не змінюється: 2 тисячі грн — на дорослого, 3 тис грн — на одну дитину або людину з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.

Також повідомлялося, що пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника вище, ніж розмір виплат за віком, то пенсіонер може змінити вид пенсії, перейшовши на першу.

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переселенцы Мінсоцполітики гроші
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