Пенсія в 50 років і доплата в 1000 гривень: хто з українців отримає "бонус"

Багатодітним мамам в Україні збільшать соцвиплати і дозволять ранній вихід на пенсію.

Право на виплати може перейти батькові в разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Головне:

Багатодітні матері в Україні можуть отримати доплату до пенсії

Право на виплати може перейти до батька - названо умову

Надбавка додається до будь-якого виду пенсії

У 2026 році багатодітні мами України, які народили та виховали дітей, можуть розраховувати на істотну надбавку до основної пенсії, а також достроковий вихід на пенсію.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, в Україні діє програма соціальної підтримки громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

відео дня

Пенсія за особливі заслуги перед Україною призначається як надбавка до основного розміру пенсії. Це стосується жінок, які народили п'ять або більше дітей і виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

При цьому тип основної пенсії значення не має: надбавка додається до пенсії за віком, інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Залежно від кількості дітей сума надбавки становить від 35% до 40% від цього показника.

Яка сума надбавки

Станом на 1 січня 2026 року сума доплати варіюється від 908,25 грн до 1038 грн.

У ПФУ додали, що законодавство передбачає захист прав батька. Якщо в разі смерті матері або позбавлення батьківських прав вихованням п'яти і більше дітей займався батько, право на пенсію за особливі заслуги та відповідні надбавки переходить до нього.

Достроковий вихід на пенсію

Багатодітні матері мають право вийти на пенсію раніше загальновстановленого терміну. Це право закріплено законодавчо, однак вимагає дотримання двох ключових критеріїв:

жінка повинна досягти 50-річчя;

наявність не менше 15 років страхового стажу.

Коли і як подавати документи

Для оформлення дострокової пенсії необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Заяву можна подати не раніше, ніж за місяць до досягнення 50-річного віку і не пізніше трьох місяців з дня народження.

У разі своєчасного звернення (впродовж трьох місяців після дня народження) пенсійні виплати будуть призначені з дня досягнення 50 років. Якщо ж термін пропущений, виплати будуть нараховані лише з дати подання заяви.

Фахівці радять не зволікати з поданням документів, щоб не втратити виплати.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

