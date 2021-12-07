Ціни злетять на 50%: українців налякали рекордними чеками в ресторанах і кафе

Ціни в кафе і ресторанах злетять / pixabay

Заклади громадського харчування в Україні різко піднімуть ціни. Вже до весни 2022 року ресторани будуть підвищувати ціни щомісяця на 10-20%, а в кафе і доступних закладах громадського харчування цінники зростуть на 50%.

Як пише ubr.ua, таку думку висловила співзасновник Національної ресторанної асоціації України, директор компанії Ресторанний консалтинг Ольга Насонова.

Причина підвищення цін в кафе і ресторанах

Як каже експерт, головними причинами такого галопуючого підвищення цін в закладах громадського харчування - виросли за рік удвічі зарплати обслуговуючого персоналу, а також стрімко дорожчає комуналку, особливо електрику. Все це під силу витримати хіба що дорогим ресторанам.

"Платити оренду, податки, акцизи, еквайринг зможуть тільки дорогі ресторани. А недорогі - куди подітися - будуть підвищувати ціни. Тому що просто нічим буде оплачувати витрати, які всі ростуть і ростуть", - говорить Насонова.

Як підсумок, додає вона, ресторанний ринок може відкинути до рівня 2000-х років, коли закладів мало, але всі вони забиті. І щоб піти в ресторан або кафе, потрібно буде "збирати цілий місяць".

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"Стане менше всіх ресторанів, але особливо недорогих. Будуть забиті залишилися заклади. Ті, хто переживе зиму", – резюмувала співзасновник Національної ресторанної асоціації України.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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