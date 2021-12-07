В Україні "накрутять" ціни на улюблений фрукт

Ціни на банани в Україні / pixabay

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Експерти прогнозують різкий стрибок цін на банани.

Як пише biz.today.ua, на початку грудня закупівельна вартість бананів склала 430-450 грн/ящик, але щоб імпортери могли працювати хоча б в нуль, вона повинна бути не менше 480-490 грн/ящик. В Україну привозять банани, зазвичай, сорти Кавендіш.

У чому причина подорожчання бананів

Проблема в тому, що 2021 році врожай бананів не такий великий, як у попередні роки, а значить, подорожчання не за горами.

Цей сорт бананів найбільш схильний до швидко поширюється по плантаціях грибку - виробники борються з грибками і виводять нові сорти, більш стійкі до ураження.

Ще одна суттєва проблема, яка вплине на підвищення цін на банани – це логістика.

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Через епідемію коронавірусу транспортні компанії не стали закуповувати додаткове обладнання, розширювати парк пароплавів або контейнерів, а просто почали піднімати розцінки за підвищеним попитом.

Скільки коштуватимуть банани

За останні три місяці транспортування бананів подорожчало на 40%. За весь час ціни на банани залишалися стабільними, але подорожчання не уникнути.

Імпортери працюють в мінус: вони не підвищують ціни, щоб не знизився попит на продукт, але вже після Нового року банани в Україні почнуть дорожчати.

Ціни на банани зростуть приблизно на 30-40 гривень за ящик (19 кг).

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжать дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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