В Україні 'підскочила' ціна на популярний овоч: в чому причина

В Україні зростають ціни на моркву. Причиною стрибка є те, що коренеплоду на ринку стало менше, а от попит не знижується. Про це повідомили аналітики EastFruit.
Зазначається, що фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг ($0,29-0,39/кг), що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
На думку операторів ринку, підвищення цін на моркву пов'язане з істотним скороченням пропозиції моркви в міжсезоння. Зокрема, більшість фермерів уже продали овоч середніх сортів, а от збирати врожай пізніх сортів здебільшого ще не почали.
Аналітики також додають, що ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому в 2,2 рази вища, ніж рік тому. При цьому виробники планують й надалі підвищувати ціни, якщо збережуться нинішні темпи збуту.
Ціна на моркву в супермаркетах
В АТБ моркву продають по 15,89 гривень за кілограм.
В Сільпо ціна на моркву стартує від 16,50 гривень за кілограм.
В NOVUS ціна на моркву становить 10.90 гривень за кілограм.
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Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на українських фермерів очікує поганий врожай цибулі через аномальну спеку. У зв’язку із цим, вартість овоча залежно від якості сягатиме 20-30 гривень за кілограм.
Варто зауважити, що у Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що низьких цін на овочі цього року очікувати вже не варто.
Крім того, за словами українських пекарів, зовсім скоро можуть початися перебої з хлібом. Головна причини цього – збільшення вартості борошна.
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