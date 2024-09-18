В Україні 'підскочила' ціна на популярний овоч: в чому причина

Ціна в середньому в 2,2 рази вища, ніж рік тому.

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Ціна на моркву / колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні зростають ціни на моркву. Причиною стрибка є те, що коренеплоду на ринку стало менше, а от попит не знижується. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг ($0,29-0,39/кг), що в середньому на 32% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

На думку операторів ринку, підвищення цін на моркву пов'язане з істотним скороченням пропозиції моркви в міжсезоння. Зокрема, більшість фермерів уже продали овоч середніх сортів, а от збирати врожай пізніх сортів здебільшого ще не почали.

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Аналітики також додають, що ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому в 2,2 рази вища, ніж рік тому. При цьому виробники планують й надалі підвищувати ціни, якщо збережуться нинішні темпи збуту.

Ціна на моркву в супермаркетах

В АТБ моркву продають по 15,89 гривень за кілограм.

Ціна на моркву / фото: скріншот

В Сільпо ціна на моркву стартує від 16,50 гривень за кілограм.

ціна на моркву / фото: скріншот

В NOVUS ціна на моркву становить 10.90 гривень за кілограм.

Ціни на моркву / фото: скріншот

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Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на українських фермерів очікує поганий врожай цибулі через аномальну спеку. У зв’язку із цим, вартість овоча залежно від якості сягатиме 20-30 гривень за кілограм.

Варто зауважити, що у Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що низьких цін на овочі цього року очікувати вже не варто.

Крім того, за словами українських пекарів, зовсім скоро можуть початися перебої з хлібом. Головна причини цього – збільшення вартості борошна.

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