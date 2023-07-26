Ціни в Україні на популярні літні ласощі злетіли на 60%: що сталося

В Україні наприкінці липня стартував сезон кавунів. Везуть їх в основному з Одеської області. Українські кавуни продають в середньому по 30-35 грн/кг.

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Українські кавуни продають в середньому по 30-35 грн/кг / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні наприкінці липня нинішнього року стартував сезон продажу кавунів. Як повідомляє портал "Обозрєватєль", у великих торгових мережах смугастих ягід поки не так багато.

Поки їх везуть їх в основному з Одеської області і продають в середньому по 30-35 грн/кг. Тобто середній фрукт ‒ вагою 6-7 кг ‒ обійдеться в 180-245 грн. І цей показник майже на 60% дорожче, ніж в минулому році.

Наприклад, продають супермаркети Varus (29,9 грн/кг по знижці, звичайна ціна – 35 грн). У "Сільпо" на український кавун теж акція – 27 грн/кг (звичайна ціна – 30 грн/кг).

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На оптово-роздрібних ринках купити ягоду можна дешевше - по 21-24 грн/кг. Втім, на звичайних міських базарах кавуни продають за тими ж цінами, що і в супермаркетах. Крім українських продаються і імпортні кавуни - наприклад, з Туреччини і навіть Польщі.

"На поточному тижні (24-30 липня) українські виробники почали відвантаження перших великих партій кавунів з місцевих господарств. Реалізація даних баштанних в поточному році почалася мінімум на тиждень раніше, ніж у попередньому", - повідомляють аналітики порталу EastFruit.

В цілому, кажуть експерти, поставки перших партій кавунів з місцевих господарств ведуться за вищими цінами, ніж рік тому. Закупівельні ціни становлять приблизно від 18 до 27 грн/кг (а це в середньому на 59% дорожче, ніж на перші партії в минулому році).

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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