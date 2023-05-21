Ціни в Україні б'ють рекорди: які 5 продуктів злетіли на 20%

Ціни на продукти в Україні з квітня 2022 по квітень 2023 зросли на 21,7%. Зокрема, найбільше подорожчання зафіксували на яйця - 129,3%.
За даними Держстату, більш ніж на 20% зросли ціни на ряд продуктів. Серед них:
- риби та продуктів з неї - на 28,8%;
- овочі - на 27,9%;
- фрукти - на 24,4%;
- м'ясо та м'ясопродукти - на 22,5%;
- цукор - на 20,5%.
На 10% відразу кілька груп продуктів подорожчало:
- масло, що виросло в ціні на 15,9%;
- сир - на 15,1%;
- хліб - 14,6%;
- хлібопродукти - на 12,7%;
- молоко - на 12,2%;
- макаронні вироби - на 11,1%.
Незважаючи на це, найменше в ціні зросла соняшникова олія. Вона подорожчала на 1,4%.
Голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайда повідомив, що ціни на їжу в Україні знижуватимуться.
Основна з причин - збільшення пропозиції від домогосподарств через потепління. А також зниження попиту від населення.
"Молода картопля, капуста, морква і буряк – все це в кінці травня, на початку червня може піти в ціні на спад, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. Є надія, що цього року буде більше фруктів, овочів і баштанних з деокупованих районів Херсона". А це може позначитися і на зниженні цін на ці продукти", – зазначив депутат.
При цьому він зазначає, сказати істотно впадуть ціни на продукти – важко. Але ж під час війни значно подорожчала Логістика.
Ціни на продукти
Нагадаємо, з початку 2023 року в Україні накрутили ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.
За даними порталу Мінфін, апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.
Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.
Дивіться відео про те, якими будуть ціни на продукти найближчим часом:
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