Ціна підскочила вище 50 гривень: в Україні раптово подорожчав базовий продукт

Основне:
- В Україні зросли ціни на яблука
- Яблука Айдаред коштують більше 50 гривень за кілограм
Ціни на продукти в Україні динамічні, особливо на овочі та фрукти. Не виключенням є і яблука, які в останній день лютого подорожчали на декілька гривень.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Сьогодні, 28 лютого, ціни на популярні сорти яблук в українських супермаркетах значно вищі, ніж середньомісячні показники за січень.
Як змінилися ціни на яблука
Яблука українські в останній день зими в середньому коштують 46,30 гривні за кілограм. Хоча ще минулого місяця українці купували ці фрукти за 40,83 гривні.
Схожа ситуація з яблуками Айдаред. Сьогодні середня ціна на них становить більше 50 гривень за кілограм, а саме 54,30 гривні, хоча у січні їх продавали за 48,90 гривні.
Чи вдарять ціни на продукти по гаманцях українців в березні - думка експерта
Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у березні 2026 року український продовольчий ринок продовжить демонструвати зростання цін.
Хоча різких стрибків не прогнозують, тенденція до подорожчання зберігається через енергетичну нестабільність. Перебої з електропостачанням та висока вартість генерації підвищують витрати виробників, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продуктів.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні стрімко дорожчає картопля. На ринку відзначається активізація торговельно-закупівельної діяльності, що вже призвело до помітного зростання цін. Підвищений попит і обмежена пропозиція якісної продукції стали ключовими факторами подорожчання.
Раніше повідмлялося, що в Україні почали знижуватися ціни на тепличні огірки. Цьому посприяло незначне збільшення пропозиції овоча нового обороту з місцевих господарств.
Напередодні стало відомо, що до квітня поточного року ціни на яйця в Україні залишатимуться стабільними, але вже після Великодня вартість десятка може піти на спад.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
