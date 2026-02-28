Рус
Ціна підскочила вище 50 гривень: в Україні раптово подорожчав базовий продукт

Анна Косик
28 лютого 2026, 12:13
Українці часто купують фрукти, ціни на які неочікувано зросли.
деньги, яблоки
Українські супермаркети переписали ціни на яблука / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Основне:

  • В Україні зросли ціни на яблука
  • Яблука Айдаред коштують більше 50 гривень за кілограм

Ціни на продукти в Україні динамічні, особливо на овочі та фрукти. Не виключенням є і яблука, які в останній день лютого подорожчали на декілька гривень.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Сьогодні, 28 лютого, ціни на популярні сорти яблук в українських супермаркетах значно вищі, ніж середньомісячні показники за січень.

відео дня

Як змінилися ціни на яблука

Яблука українські в останній день зими в середньому коштують 46,30 гривні за кілограм. Хоча ще минулого місяця українці купували ці фрукти за 40,83 гривні.

Схожа ситуація з яблуками Айдаред. Сьогодні середня ціна на них становить більше 50 гривень за кілограм, а саме 54,30 гривні, хоча у січні їх продавали за 48,90 гривні.

Які продукти подорожчають у березні
Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Чи вдарять ціни на продукти по гаманцях українців в березні - думка експерта

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у березні 2026 року український продовольчий ринок продовжить демонструвати зростання цін.

Хоча різких стрибків не прогнозують, тенденція до подорожчання зберігається через енергетичну нестабільність. Перебої з електропостачанням та висока вартість генерації підвищують витрати виробників, що безпосередньо впливає на кінцеву ціну продуктів.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні стрімко дорожчає картопля. На ринку відзначається активізація торговельно-закупівельної діяльності, що вже призвело до помітного зростання цін. Підвищений попит і обмежена пропозиція якісної продукції стали ключовими факторами подорожчання.

Раніше повідмлялося, що в Україні почали знижуватися ціни на тепличні огірки. Цьому посприяло незначне збільшення пропозиції овоча нового обороту з місцевих господарств.

Напередодні стало відомо, що до квітня поточного року ціни на яйця в Україні залишатимуться стабільними, але вже після Великодня вартість десятка може піти на спад.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти новини України яблуко
Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

Чому 28 лютого не можна підмітати і мити підлоги: яке церковне свято

Три знаки зодіаку чекає неймовірний тріумф найближчими днями - хто вони

Три знаки зодіаку чекає неймовірний тріумф найближчими днями - хто вони

Абсурдні правила у школах СРСР: що було заборонено радянським дітям

Абсурдні правила у школах СРСР: що було заборонено радянським дітям

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

Китайський гороскоп на сьогодні 28 лютого: Зміям - стрес, Козлам - страх

Китайський гороскоп на сьогодні 28 лютого: Зміям - стрес, Козлам - страх

