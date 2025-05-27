В Україні неочікувано подешевшав базовий продукт: на скільки впали ціни

Ви дізнаєтесь:
- Як змінились ціни на цукор та сіль
- Де ці продукти найдешевші
В Україні знизились ціни на цукор. Про це свідчать дані порталу Мінфін.
Так, середня ціна на кристалічний цукор у травні склала 33,29 гривні за кілограм, що на 11 копійок менше порівняно з квітневими показниками, коли вартість трималася на рівні 33,40 гривні.
Зазначається, що серед торговельних мереж найдоступніші ціни на цукор пропонує Auchan — 29,95 гривні за кілограм, тоді як у Megamarket той самий продукт коштує 37,30 гривні. Водночас, мережі Novus і Metro тримають ціни на середньому рівні — 32,99 і 32,90 гривні відповідно.
Варто додати, що ціни на морську харчову сіль у травні тримаються на рівні 37,45 гривні за кілограм. Серед представлених торговельних мереж вигідніші умови пропонує Auchan з ціною 35 гривень за кілограм, тоді як у Megamarket вартість сягає 39,90 гривні.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні стабілізувались ціни на молоко. В середньому, продукт коштує 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.
Гендиректор "Української аграрної конфедерації" Павло Коваль заявив, що ціни на овочі продовжують зростати, зокрема, суттєво дорожчає "борщовий набір".
Крім того, ціни на ріпчасту цибулю в Україні продовжують знижуватися, незважаючи на традиційне сезонне скорочення запасів.
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