В Україні неочікувано подешевшав базовий продукт: на скільки впали ціни

Ціни на цукор впали, порівняно з квітневими показниками.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-neozhidanno-podeshevel-bazovyy-produkt-na-skolko-upali-ceny-10668071.html Посилання скопійоване

Ціни на цукор в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Як змінились ціни на цукор та сіль

Де ці продукти найдешевші

В Україні знизились ціни на цукор. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Так, середня ціна на кристалічний цукор у травні склала 33,29 гривні за кілограм, що на 11 копійок менше порівняно з квітневими показниками, коли вартість трималася на рівні 33,40 гривні.

відео дня

Зазначається, що серед торговельних мереж найдоступніші ціни на цукор пропонує Auchan — 29,95 гривні за кілограм, тоді як у Megamarket той самий продукт коштує 37,30 гривні. Водночас, мережі Novus і Metro тримають ціни на середньому рівні — 32,99 і 32,90 гривні відповідно.

Варто додати, що ціни на морську харчову сіль у травні тримаються на рівні 37,45 гривні за кілограм. Серед представлених торговельних мереж вигідніші умови пропонує Auchan з ціною 35 гривень за кілограм, тоді як у Megamarket вартість сягає 39,90 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні стабілізувались ціни на молоко. В середньому, продукт коштує 15,97 грн/кг, що на 3 коп. менше, ніж місяць тому.

Гендиректор "Української аграрної конфедерації" Павло Коваль заявив, що ціни на овочі продовжують зростати, зокрема, суттєво дорожчає "борщовий набір".

Крім того, ціни на ріпчасту цибулю в Україні продовжують знижуватися, незважаючи на традиційне сезонне скорочення запасів.

Читайте також:

Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред