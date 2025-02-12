Ціни впали до невпізнання: в Україні рекордно подешевшав важливий продукт

Подальша динаміка цін залежатиме від попиту, вартості кормів для птиці та ситуації на ринку продовольства.

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Вартість яєць у супермаркетах значно знизилася / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Ціни на яйця в Україні, порівняно з січнем, змінилися

Вартість яєць у супермаркетах значно знизилася

Вартість курячих яєць в Україні з початку 2025 року постійно знижується. За даними Мінфіну, у січні та лютому ціни на цей популярний продукт стабільно падали.

Окрім цього, великі торговельні мережі знизили вартість фасованих яєць на 6-8 гривень за десяток.

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Експерти зазначають, що яйця продають дешевше, ніж у січні:

Фасовані яйця "Квочка" зараз продаються у середньому по 60,6 гривні за десяток, що на 7,99 гривні дешевше, ніж у січні.

Яйця "Ясенсвіт" також подешевшали – їхня середня ціна зараз становить 66,76 гривні за десяток, що на 5,84 гривні менше, ніж минулого місяця.

Скільки потрібно варити яйця / Інфографіка: Главред

Яйця в українських супермаркетах також коштують по-різному:

В Auchan можна знайти нефасовані яйця по 42 гривні за десяток – одна з найнижчих цін на ринку.

АТБ продає фасовані яйця за 55,90 гривні за десяток.

У "Сільпо" вартість фасованих яєць починається від 52,99 гривні за десяток.

Експерти відзначають, що подальша динаміка цін залежатиме від попиту, вартості кормів для птиці та ситуації на ринку продовольства.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні почала дешевшати картопля. Продукт вже на 10% дешевший, однак, за даними фермерів, це не межа.

Раніше також повідомлялося, що стрибка цін на картоплю не буде. Ціни на цей овоч поки що залишатимуться стабільними, але українцям доведеться споживати більше імпортного продукту, поки не з’явиться новий урожай.

Також українців порадували прогнозом щодо молочної продукції. Так, в першому півріччі очікується стабілізація вартості сировини, а виробники вже розпочали переговори щодо можливого зниження закупівельних цін на молоко.

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