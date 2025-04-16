Ціна впаде до 50 гривень: експерт сказав, коли суттєво подешевшають яйця

В Україні настає сезон, коли на ринку зростає пропозиція яєць.

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Чи подешевшають яйця після Великодня / Колаж: Главред, фото: pixabay, pexels

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Чи будуть зростати ціни на яйця найближчі тижні та місяці

Скільки може коштувати десяток яєць після Великодня

Перед Великоднем ціна на курячі яйця потішила українців. Вартість продукту знизилася, однак не варто очікувати, що ціна суттєво продовжить падати. Про це повідомив головний науковий співробітник державної дослідної станції птахівництва Інституту тваринництва НААН Олег Катеринич в коментарі РБК-Україна.

За його словами велику роль у кінцевій вартості яєць відіграють собівартість кормів, витрати на електроенергію, логістику та навіть курс валют, адже деякі добавки імпортуються.

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Станом на сьогодні витрати на виробництво залишаються високими, а зовнішні ризики нікуди не зникли. Тому суттєвого здешевлення очікувати не варто, а ринок яєць найближчим часом залишатиметься стабільним.

При цьому Катеринич прогнозує, що через сезонне зниження цін, вартість яєць може впасти до 50 гривень за десяток.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, ціна великоднього кошика у 2025 році зросла. Однак у квітні вперше за останні місяці подешевшала його головна складова - курячі яйця. Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль повідомив, що ціна на яйця знизилася на 5,2%.

Однак перед Великоднем українцям доведеться витратити більше грошей на покупку популярного м'яса. Зокрема, в Україні зросли ціни на свинину. Наприклад, вартість підчеревини зросла на 8 гривень за кілограм у порівнянні з минулим місяцем. Таким чином середня ціна в магазинах - 197,55 грн/кг.

Ще перед святом здорожчали популярні овочі. Наприклад, вартість торішньої капусти зросла з 42 до 44 гривень за кілограм. Також додала в ціні морква — з 25 до 27 гривень.

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Хто такий Олег Катеринич? Олег Катеринич - дктор сільськогосподарських наук (2014), старший науковий співробітник (2006), сільськогосподарський дорадник (2008) з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань птахівництва, експерт з питань розведення різних видів сільськогосподарської птиці. Очолює Державну дослідну станцію птахівництва Національної академії аграрних наук.

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