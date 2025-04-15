Обвал цін на ринку: популярний продукт великоднього кошика здешевшав

Один з головних продуктів великоднього кошика обійдеться українцям дешевше, ніж у минулому місяці.

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Ключовий продукт великоднього столу знизився у ціні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Середня ціна на буженину в Україні становить більше 570 гривень

Ціна на буженину знизилась на більш як 5 гривень за кілограм

В Україні напередодні Великодня ціни на деякі продукти зростають, однак ключовий продукт святкового столу - буженина стала виключенням. Про це свідчать дані на порталі Мінфін.

М'ясний делікатес в українських супермаркетах коштує від 529,60 до 610,20 гривень за кілограм. Таким чином середня вартість буженини складає 571,45 гривень.

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Зауважимо, що у березні середня ціна на буженину була 576,81 гривень за кілограм. Тобто м'ясна страва здешевшала у ціні за місяць на 5,36 гривень.

Водночас більш вишуканий варіант буженини - запечена з чорносливом, в середньому коштує 634,16 гривень. Стільки ж вона коштувала і в березні, тож поціновувачам цього виду буженини зекономити напередодні Великодня не вдасться.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, за даними міністра аграрної політики та продовольства Віктора Коваля, в Україні за останні два тижні суттєво подешевшали курячі яйця категорії С1.

Раніше, як писав Главред, аналітики провідомляли, що ціни на картоплю знизилися. Якщо раніше овоч продавали по 15–24 гривень, то минулого тижня картоплю реалізовували по 13–23 гривень за кілограм.

Напередодні стало відомо, що квітневі заморозки та похолодання, що скували Україну минулого тижня, можуть мати негативні наслідки на врожай плодових дерев та деяких ягід. Це може вплинути на цінову політику на ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

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