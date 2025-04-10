В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

Вартість пального продовжує знижуватись.

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На АЗС знову знизилися ціни на бензин та інші види палива / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Ціни на пальне продовжують знижуватись

Найпомітніше знизився у ціні А-95

На автозаправних станціях ціни на пальне продовжують знижуватися. Про це свідчать дані, що опубліковані на аналітичному порталі Мінфін.

Станом на 9 квітня на ринку пального зафіксовано подальше здешевлення усіх основних видів пального. Зокрема преміальний бензин марки A-95 подешевшав на 2 копійки, його середня ціна склала 59,47 грн за літр.

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Найпомітніше здешевлення продемонстрував звичайний A-95 - мінус 8 копійок, зупинившись на позначці 55,72 грн/л. Бензин A-92 став дешевшим на 4 копійки - тепер його ціна становить 53,57 грн/л.

Дизельне паливо знизилось у ціні на 6 копійок і тепер у середньому коштує 54,39 грн/л. Автомобільний газ здешевшав на 2 копійки - тепер його середня вартість дорівнює 36,09 грн/л.

10 квітня тенденція із здешевшання палива збереглася майже на усі його види. Дорожчим став лише А-95 преміум, який коштує 59,48 грн/л та А-92 з ціною 53,59 грн/л

Зниження цін в Україні - останні новини

Напередодні повідомлялося, що після введення тарифів Дональдом Трампом у світі ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021. Якщо ж така тенденція буде спостерігатися й надалі, то в Україні вже наступного тижня знизяться ціни на пальне.

Нагадаємо, як писав Главред, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що в Україні можуть подешевшати деякі овочі через появу ранньої продукції на ринку.

Раніше стало відомо, що у випадку більш сприятливих погодніх умов українцям вдасться зібрати кращий урожай і по всій групі борщового набору очікується зниження ціни.

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