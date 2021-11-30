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Ціни на свинину злетять: українців попередили про рекордні цінники

30 листопада 2021, 01:31

Експерти аграрного ринку не бачать в найближчому майбутньому підстав для зниження цін на свинину.

яловичина
/ Getty Images

В Україні, вже другий тиждень поспіль, зростають ціни на свинину. Йдеться про закупівельну вартість на свиней, які досягли забійних кондицій.

Ціна на них приростає по 5% в тиждень. Сьогодні середньоринкова вартість такого товару (живця) становить 46,8 гривні за кілограм, що значно вище тих цін, які були ще на початку третьої декади грудня, повідомляє Agrotrend.

Таке стрімке зростання вартості свиней пов'язане з підвищеним ринковим попитом на цей вид м'яса, який поєднується з певним дефіцитом свинини. За словами операторів ринку, всі товарні партії реалізуються швидко і без залишків. При цьому поставити свинину понад обсяг замовлення вони не можуть, тому що її не вистачає.

Різкий стрибок цін на свинину

Перша причина - це сезонна закупівля м'яса виробниками. Адже наближаються різдвяні та новорічні свята. Це традиційно пов'язано з підвищеним споживанням м'ясних продуктів населенням. Тому перед Новим Роком та Різдвом попит на м'ясопродукти стрімко зростає. Відтак, виробники зараз намагаються запастися сировиною, щоб завалити Україну копченостями та ковбасами до новорічних свят.

Друга причина - скорочення м'ясного імпорту, викликане значним коливанням курсів валют, а також складнощами з логістикою. У Європі піднімається чергова хвиля паніки, пов'язаної з поширенням нового штаму коронавірусу. Тому знову вся логістика летить у прірву, і ринок починає смикатися, як у лихоманці.

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Експерти аграрного ринку не бачать в найближчому майбутньому підстав для зниження цін на свинину. Вона і далі буде дорожчати. Вже наступного тижня прогнозують вартість живця на рівні 48 гривень за кіло.

У чому причина подорожчання продуктів

Чому зростають ціни на продукти, розповів в ефірі Україна 24 голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

"Світові ціни, долар - це спроби прикрити питання цін, тому що не так сильно впливає на внутрішню продукцію ціна за кордоном. Націнки супермаркетів - теж надумана проблема, тому що товар в них заходить вже з підвищеною ціною, а супермаркет застосовує свої звичайні коефіцієнти. Тому проблема в ціноутворенні у виробників і їх спробами збільшити прибуток або швидше відреагувати на зміни цін в цілому в країні. Значна частина виробників має довгострокові контракти з мережами, і швидко змінити ціни їм складно. Тому ажіотажні зміни цін частіше відбуваються через нецивілізовану торгівлю — маленькі магазини, базари, — або довгостроково планово в мережах в спокійному режимі. Ще є питання сезонності, логістики та інші", - сказав він.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні різко злетіли ціни на сало. У Києві на ринках на "національні ласощі" українців вішають рекордні цінники.

У столиці окремі торговці просять за кілограм сала по 500 гривень, повідомляють користувачі в соцмережах.

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viber
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