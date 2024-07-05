Ціни зростатимуть ще: в Мінекономіки поділилися невтішним прогнозом

Зростання цін за останні роки не перестає дивувати українців. І хоч інфляція дещо сповільнилася, далі на країну, найімовірніше, знову чекає підвищення цін.

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Українців чекає зростання цін / Колаж: Главред, фото: flickr

У період з січня по травень 2024 року інфляція в Україні сповільнилася до 2%, що стало найнижчим показником за останні роки. Однак ризики зростання цін у найближчому майбутньому все ще є.

Як повідомляє Міністерство економіки України в огляді, нинішня "млявість" із цінами сталася через зміни у структурі економіки під час війни. Споживчий попит не міг покрити поступове відновлення внутрішньої позиції, в тому числі за рахунок високого врожаю у 2023 році та імпорту. Власне, це забезпечило насиченість ринку за умови збереження обмежених можливостей експорту.

Але тимчасовий профіцит лише частково стримує інфляцію, тому в певні місяці можуть переважати чинники, які спричинять зростання цінового рівня.

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"Очікується, що в найближчій перспективі й надалі переважатиме вплив чинників, що мають інфляційний характер – внутрішні ціни й далі залежатимуть як від світового тренду, враховуючи його корекцію, так і від вагомої внутрішньої собівартості продукції, що склалася внаслідок руйнації значної частини інфраструктурних об’єктів, потреби в подальшій відбудові пошкоджених енергетичних об’єктів та перебудові виробничих процесів",– йдеться в повідомленні.

Що таке Міністерство економіки України? Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. З 20 травня 2021 міністром економіки України призначено Любченко Олексія Миколайовича, пише Вікіпедія.

Економічна ситуація в Україні - що відомо

Раніше стало відомо, що Україна зменшує видатки на оборону, до 2027 року їх скоротять до 1,5 трлн грн. Це відбувається через закінчення гарячої фази російсько-української війни.

Напередодні з'явилася інформація, що український Кабмін не планує підвищувати мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум, від яких прямо залежать розміри соціальних виплат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

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