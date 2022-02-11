Ціни на "молочку" понеслися вгору: скільки в Україні коштують масло, молоко і сир

Молочні продукти продовжують дорожчати і, як вважають експерти, прийдешньою весною така тенденція в українських магазинах лише продовжить посилюватися.
За минулі чотири місяці в Україні помітно подорожчала молочна продукція. Вартість пачки молока в 900 мілілітрів подорожчала на 1 грн, а кілограм сиру подорожчав майже на 5 грн.
Експерти вважають, що така тенденція продовжиться і вже починаючи з березня нинішнього року цінники на такі продукти можуть підвищитися на 3-4%.
У жовтні минулого року так званий "молочний кошик" (сир, масло, кефір, молоко) обходився українцям в 478 грн 90 коп.тепер за аналогічний набір доведеться заплатити вже 516 грн. Наприклад:
- масло подорожчало з 48,6 до 53,3 грн (200 грам пачка);
- молоко з 31,28 до 32,4 грн (пачка 900 мілілітрів);
- кефір з 33,73 до 34,82 грн (пачка 950 мілілітрів);
- сир з 49,31 до 51,1 грн (пачка 300 грам).
Експерти виділяють три основні причини подорожчання молочних продуктів:
- Зросли ціни на газ та електроенергію для виробників;
- Подорожчала молочна сировина (у тому числі через зростання цін на корм);
- Впала прибутковість виробників молока.
"Те зростання цін, яке є, часто не покриває всі витрати. Деякі навіть працюють у збиток. Вони б відігралися за рахунок зростання цін для рітейлерів, але рітейлерів дуже складно переконати. Є кілька операторів, і вони дуже неохоче йдуть на підвищення цін. Це триває місяцями, а якщо і підвищують, то підвищення відбувається на 2-3% за кілька місяців", – заявив експерт і керівник аналітичного агентства "Інфагро" Василь Вінтоняк.
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Ціни на продукти:
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за 2020 рік ціни на продукти в Україні стрімко підвищилися.
Експерт, опитаний Головредом, констатують, що всьому виною кілька факторів: пандемія, через яку велика частина транспортних потоків порушилася, несприятливі погодні умови і, як наслідок, зростання цін на світових ринках.
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