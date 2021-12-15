Українське молоко – одне з найдорожчих у Європі: чому на "молочку" росте ціна

В Україні не вистачає молочної сировини / УНИАН

Ціна на молоко в Україні – одна з найвищих у Європі. Вища вартість лише на Кіпрі й Мальті.

Причина цього – у нестачі молочної сировини, у той час як у Європі її у надлишку. Про це сказав голова ради директорів Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський, пише Agrotimes.

Він наголосив, що в Україні найближчим часом не збільшаться обсяги споживання молока.

"Я не підтримую оптимістичного прогнозу, що споживання молочних продуктів цього року зросте до 203 кг на душу населення. Бо не поділяю оптимізму взагалі щодо обсягу виробленого молока на підставі статистики, і що у нас відбувається збільшення споживання молока", – зазначив експерт.

Він наголосив, що даним офіційної статистики можна довіряти лише щодо промислового сегменту молока. При цьому населення не розуміє реальної ситуації на ринку молока і поголів’я великої рогатої худоби у державі, зазначив Чагаровський.

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читайте також"Кусаються ціни на горошок і курятину": експерт пояснила, чому дорожчають "новорічні" продуктиВін додав, що, за даними експертів, українці споживають за рік 5-5,5 млн тонн "молочки". Якщо поділити цю цифру на населення держави, то не вийде по 203 кг на людину.

Раніше повідомлялося, що ціна на молоко для українців незабаром помітно збільшиться – через підвищення рівня собівартості такого продукту. За прогнозами експертів, ще більш сильного подорожчання молока та інших таких продуктів українцям варто очікувати вже в кінці грудня 2021 – го – до Нового року.

Нагадаємо, раніше лікар Комаровський розбив вщент міф про некорисність молока. Те, що українці відмовляються вживати цей продукт, він називає дурістю і стверджує, що міф про шкідливість "молочки" поширюють маркетологи.

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