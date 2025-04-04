Ціна 'тане на очах': в Україні різко дешевшає один із основних овочів

Українські фермери не виключають, що вартість овоча й надалі буде знижуватися.

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Вартість овоча й надалі буде знижуватися / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Україні стрімко дешевшає картопля

Причина зниження цін - низький попит

Відпускні ціни на картоплю в Україні продовжують знижуватися. Виробники змушені йти на цей крок через досить низький попит. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі картоплю в Україні продають у діапазоні 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Аналітики передають, що впродовж поточного тижня пропозиція овоча залишалася досить великою, тоді як попит був стриманим.

"До того ж багато покупців скаржилися на якість пропонованої продукції, і часто відмовлялися від закупівель", - йдеться в матеріалі проєкту.

Станом на сьогодні картоплю в Україні продають в середньому на 25% дорожче, ніж в квітні 2024 року. Українські фермери не виключають того, що вартість картоплі й надалі буде знижуватися.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, упродовж тижня в Україні суттєво знизилися ціна на імпортні помідори. Попит на турецькі томати суттєво впав, тоді як їхня пропозиція значно збільшилась. Помідори наразі продаються за ціною від 65 до 85 грн за кілограм ($1,57-2,06/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Тим часом ціна на молочні продукти в Україні у березні 2025 року значно зросла. Так, загалом за місяць молоко подорожчало на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Також в Україні продовжують зростати ціни на вершкове масло. За даними Держстату, за рік вартість молочного продукту зросла на 32,2%. За словами Олега Пендзина, основною причиною росту цін на вершкове масло є подорожчання кормів, що обумовлене низьким урожаєм у 2024 році.

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