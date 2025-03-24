Як елемент розкоші: в Україні на 32% подорожчав популярний продукт

Експерт сказав, чому на українському ринку стрімко дорожчає один із молочних продуктів.

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В Україні суттєво подорожчало масло / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Чому ціни на вершкове масло ростуть

Скільки коштує пачка молочного продукту в магазинах

В Україні продовжують зростати ціни на вершкове масло. За даними Держстату, за рік вартість молочного продукту зросла на 32,2%. Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі УНІАН.

За його словами, основною причиною росту цін на вершкове масло є подорожчання кормів, що обумовлене низьким урожаєм у 2024 році.

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Другий фактор - підвищення вартості електроенергії.

Експерт пояснив, що виробництво молока потребує багато енергії, адже молочні заводи використовують електрику не лише для виготовлення продукції, але й для зберігання сировини в холодильниках.

"Що відбувається сьогодні з електрикою? Ціна росте. До того ж тривають обстріли", – сказав Пендзин.

Він підкреслив, що у випадках, коли Україна зіштовхується з вимкнення електроенергії, заводи змушені працювати на генераторах, таким чином, собівартість продукції ще більше зростає.

Третій чинник – дефіцит кадрів у виробничій сфері через мобілізацію. За словами Пендзина, станом на сьогодні, підприємствам важко знайти кваліфікованих працівників, зокрема водіїв великовантажних машин.

"Це три головні фактори, які сьогодні сприяють зростанню цін не лише на масло, а й на інші продукти", – резюмував Пендзин.

Нагадаємо, за даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), вартість пачки у магазинах вже сягнула середньої позначки у 117 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, ціни на пшеничне борошно знизилися на 16% за останній місяць. Середня вартість цього продукту становить 25,8 гривні за кілограм.

Водночас ціни на хліб в Україні продовжують зростати. За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, у 2024 році хліб подорожчав більш ніж на 20%, і ця тенденція триває. До кінця року ціни можуть зрости загалом на 20%.

Крім того, перед Великоднем через попит та кілька інших причин зростуть ціни на три популярні серед українців продукти. Йдеться про яйця, м'ясо та молочку.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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