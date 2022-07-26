Ціна підскочить вище 70 грн за літр: українців приголомшили прогнозом подорожчання на АЗС

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Після того, як Національний банк України істотно підняв офіційний курс гривні по відношенню до долара, майже відразу подорожчання вдарило по споживачах.

Як говорить директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, скраплений газ може стабілізуватися на ціні 30 грн за літр, дизпаливо коштуватиме 60-63 гривні, бензин в межах 55-57 гривень.

У свою чергу директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров не виключив, що ціна дизельного палива може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.

"Найімовірніше, українська влада спробує за рахунок девальвації гривні хоча б частково закрити дефіцит держбюджету-2022, а також допомогти експортерам. Але традиційно за все це заплатить населення, оскільки слідом за курсом валюти злетять і ціни на імпортні товари, зокрема різке ослаблення гривні призведе до зростання цін на паливо", — додав він.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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