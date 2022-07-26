Ціна підскочить вище 70 грн за літр: українців приголомшили прогнозом подорожчання на АЗС

Традиційно за все це заплатить населення, вважає Олександр Гончаров.
Після того, як Національний банк України істотно підняв офіційний курс гривні по відношенню до долара, майже відразу подорожчання вдарило по споживачах.
Як говорить директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, скраплений газ може стабілізуватися на ціні 30 грн за літр, дизпаливо коштуватиме 60-63 гривні, бензин в межах 55-57 гривень.
У свою чергу директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров не виключив, що ціна дизельного палива може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.
"Найімовірніше, українська влада спробує за рахунок девальвації гривні хоча б частково закрити дефіцит держбюджету-2022, а також допомогти експортерам. Але традиційно за все це заплатить населення, оскільки слідом за курсом валюти злетять і ціни на імпортні товари, зокрема різке ослаблення гривні призведе до зростання цін на паливо", — додав він.
Паливна криза в Україні
Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.
У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.
18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.
читайте також62 грн/літр: з'явився тривожний прогноз цін на АЗС після обвалу гривні
Читайте ще:
- В Україні подорожчали бензин і дизель: які зараз ціни
- Зеленський висловився про дефіцит бензину: коли вирішать проблему
- Ціни на бензин і ДП в Україні невблаганно ростуть: яка обстановка на заправках