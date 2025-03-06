Чи будуть в Україні підвищувати мінімальну зарплату - нардеп відповів

За словами Богдана Кицака, Міжнародний валютний фонд виступає проти підвищення "мінімалки".

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Підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через меморандум із МВФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН.ua

Що сказав Богдан Кицак:

Підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків держбюджету

Наразі законодавчо підвищувати мінімальну зарплату неможливо

Підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандуму з МВФ. Про це в ефірі "Ранок Live" заявив народний депутат Богдан Кицак.

"Формально ця цифра (мінімальної зарплати у 8000 грн - ред.) є зафіксованою, тому що в меморандумі і з МВФ, і зі Світовим банком у нас зазначено, що ми не робитимемо жодних кроків стосовно підвищення мінімальної заробітної плати, яке вплине на наші прогнозні показники щодо дохідності бюджету", - сказав він. відео дня

Депутат наголосив, що потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету за заробітними платами на державних підприємствах - вчителів, лікарів, інших державних службовців.

"Фактично це формалізована цифра, яка зафіксована в нас у документі, а є реальна сума, яку люди отримують на руки. І ось цей показник середньої зарплати якраз є більш-менш предметним показником щодо того, що люди реально отримують за певними професіями. Зрозуміло, що є нижня вилка, є верхня вилка, і нижню вилку нам потрібно буде піднімати", - сказав Кицак.

Однак він підкреслив, що наразі законодавчо підвищувати мінімальну зарплату неможливо через опір міжнародних партнерів, зокрема, Міжнародного валютного фонду.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, яка охопить понад 10 мільйонів пенсіонерів. Виплати зростуть на 11,5%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також пенсії проіндексують із коефіцієнтом 1,10. Загальний бюджет Пенсійного фонду на цей рік становитиме 908,2 млрд гривень.

Однак підвищення виплат не охопить усіх пенсіонерів. Як пояснив адвокат Іван Хомич, індексація не торкнеться пенсіонерів, які почали отримувати пенсію з 1 січня 2025 року, і цивільних пенсіонерів, яким призначили виплати у 2021-2024 роках.

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