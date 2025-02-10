Індексація пенсій в Україні: відомо, як зростуть виплати

Підвищення пенсій базуватиметься на двох показниках.

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Індексація пенсій / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні проводитимуть індексацію пенсій

Індексацію проводитимуть з коефіцієнтом 1,10

Перерахунок не передбачений для тих, хто вийшов на пенсію за останні кілька років

В Україні з 1 березня 2025 році заплановано індексацію пенсій. Очікується, що у результаті виплати мають зрости на 10% від їхнього поточного розміру. Про це йдеться у проекті бюджету ПФУ.

Зокрема, у бюджеті ПФУ враховано проведення перерахунку пенсій та щомісячних страхових виплат у зв’язку з індексацією. Індексацію проводитимуть з коефіцієнтом 1,10. Загальний обсяг видатків Пенсійного фонду на 2025 рік становитиме 908,2 мільярда гривень.

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Зазначається, що індексація спрямована на осучаснення старих пенсій. Це означає, що перерахунок не передбачений для тих, хто вийшов на пенсію за останні кілька років.

Крім того, деякі пенсіонери можуть не відчути змін, адже індексація стосується лише основної суми пенсії, розрахованої за формулою, без урахування доплат і надбавок.

Підвищення пенсій базується на двох показниках:

50% – це рівень річної інфляції;

50% – середній приріст заробітної плати за останні три роки.

Остаточні показники індексації стануть відомими ближче до березня.

Виплати пенсій - що відомо

Як повідомляв Главред, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що вже цього року може бути ухвалено рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії.

Зазначається, що у майбутньому українці зможуть отримувати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. При цьому люди за власним бажанням зможуть відраховувати на накопичувальну пенсію більший відсоток від зарплати.

Водночас, Мінсоцполітики не передбачає підвищення податків через накопичувальну пенсію. Українці самі матимуть змогу за власним бажанням сплачувати додатковий добровільний внесок.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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