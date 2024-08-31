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Бензин і газ в Україні зростуть на понад 9%: чого очікувати із 1 вересня

Юлія Закрепа
31 серпня 2024, 13:57оновлено 31 серпня, 14:54
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Згідно із законопроєктом про підвищення акцизного податку на пальне, ухваленим у липні, підвищення у вересні стане першим із чотирьох етапів.
Бензин і газ в Україні зростуть на понад 9%: чого очікувати із 1 вересня
Скільки буде коштувати бензин та газ у вересні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Відомо, що із 1 вересня 2024 року в Україні зростуть ставки акцизу на пальне.

Згідно із законопроєктом про підвищення акцизного податку на пальне, ухваленим у липні, підвищення у вересні стане першим із чотирьох етапів підвищення до 2028 року для наближення акцизів до європейського рівня відповідно до вимог директив 2003/96/ЄС.

"Згідно з положеннями європейських норм, мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину - 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального - 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу - 125 євро за 1 000 кілограмів (близько 68 євро)", - йдеться у матеріалі Главреда.

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За прогнозами НБУ, ціни на пальне можуть збільшитися на понад 9% до кінця року, у зв'язку з чим підвищення акцизів допоможе знизити дефіцит державного бюджету і забезпечити надходження до бюджету додаткових 13 млрд гривень.

Наразі закон все ще не підписаний президентом. Але, як розповів "Главреду" директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, очікується, що підписання відбудеться найближчими днями.

"Що стосується зміни цін, то на бензин і дизпаливо не очікуємо якихось змін через істотні поставки і зниження світового ринку. Більш суттєве підвищення акцизу на автогаз призведе до його подорожчання орієнтовно до 33 грн/л. Однак це пальне збереже свою економічну ефективність щодо бензину", - зазначив Куюн.

Нагадаємо, що в Україні значно подорожчає бензин. Експерти вважають, що у наступні роки ціна на бензин та дизель зростатиме не стрімко - в середньому на 1,5 грн за 1 літру в рік. Прийняття такого законопроєкту є поступове збільшення акцизів на бензин.

Стало відомо, на скільки зросте ціна бензину та дизельного палива. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. Коли цей законопроєкт буде остаточно проголосований й акцизи будуть підвищені.

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