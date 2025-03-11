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"РФ може завдати ракетного удару": Жданов розповів про загрозу нових обстрілів

Анна Косик
11 березня 2025, 14:33
386
Росіянам вдалося знайти ще один МіГ, однак в його роботі є нюанс.
Путин, ракета
Путін не зможе "кошмарити" українців як раніше / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що сказав Жданов:

  • Росія не може настільки ж масовано та часто обстрілювати Україну
  • В РФ є великі проблеми з двигунами та пусковими установками
  • Окупанти вже не застосовують фрегати для нанесення ударів по Україні

Країна-агресорка Росія може знову обстрілювати ракетами Україну. Однак ресурси ворога зараз обмежені, тому настільки часто, як раніше, РФ вже не зможе наносити удари по Україні. Це стосується і масованості обстрілів.

Розповів про це в інтерв'ю Главреду військовий експерт полковник запасу Олег Жданов. За його словами, наразі у противника є величезні проблеми з ключовими комплектуючими для нанесення ударів.

"Згадайте, ще в листопаді-грудні Путін кошмарив нас МіГ-31: вони постійно піднімалися в повітря по одному-два літаки, а ми були змушені по всій території країни оголошувати тривогу. Сьогодні росіяни знайшли одне МіГ, яке змогли завести. Справа в тому, що у МіГ-31 одноразовий двигун після 350 годин роботи його викидають і ставлять новий. А виробництво двигунів було припинено до 2000 року. Так що росіянам треба або по звалищах лазити і відновлювати старі двигуни і продовжувати їм ресурс, або більше вони ракету Кинджалу не піднімуть", - зауважив він.

Дивіться відео про те, що чекає на Україну після припинення військової допомоги США:

Експерт також стверджує, що не менші проблеми у росіян із пусковими установками, адже навіть вони мають розраховану кількість пусків. Наприклад, установка до Іскандера має до 50 пусків, а далі потребує ремонту.

"Те саме стосується пускової установки Калібрів. Зверніть увагу, що вже російські фрегати не застосовуються в ракетних ударах. Максимум – виходить підводний човен чи малі ракетні кораблі. А там не вісім, а чотири Калібри на борту", - додав Жданов.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Загроза ударів по Україні - останні новини

Нещодавно Главред писав, що російські окупаційні війська змінюють тактику нічних ракетних атак по території України. Як повідомив авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, окупанти спочатку застосували ударні дрони "Шахед", а потім випустили крилаті та балістичні ракети.

Раніше також з'явилося попередження, що російські окупанти, ймовірно, відновлять масовані ракетні удари по Україні найближчим часом. Потенційна загроза атак з боку Росії базується не на експертних оцінках, а на точних розвідувальних даних.

Напередодні військовий оглядач Денис Попович повідомив, що країна-агресор Росія продовжуватиме обстрілювати Україну ракетами та дронами. Крім того, загарбники навіть планують посилити повітряні атаки.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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війна в Україні обстріли МиГ-31 Калібр Олег Жданов Іскандери новини України ракетний удар ракета Кинджал Ракетна атака на Україну
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