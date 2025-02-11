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РФ застосувала нову тактику ракетних ударів по Україні: що змінилось

Юрій Берендій
11 лютого 2025, 16:58
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Україні потрібно наростити кількість систем ППО Patriot і SAMP-T, які здатні збивати російські балістичні ракети, вважає авіаційний експерт.
РФ застосувала нову тактику ракетних ударів по Україні: що змінилось
Росіяни змінили тактику ракетних ударів по Україні / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

  • РФ змінила тактику нічних ракетних ударів по Україні
  • Ворог менше застосовує стратегічну авіацію, здебільшого застосовуючи тактичну

Російські окупаційні війська змінюють тактику нічних ракетних атак по території України. Про це в ефірі Суспільного повідомив авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

За його словами, цієї ночі окупанти спочатку застосували ударні дрони "Шахед", а потім випустили крилаті та балістичні ракети.

відео дня

Храпчинський також зазначив, що противник збільшує кількість крилатих ракет, які запускає з тактичної авіації, зокрема типів Х-59 і Х-69.

"Більшість ракет летіли в одну точку і це ускладнювало роботу засобів протиповітряної оборони. Знову таки, треба розуміти, що ворог, останнім часом, змінює тактику, яку ми бачимо. Поменшало стратегічної авіації з використанням крилатих ракет типу Х-101, Х-555, але, при цьому, ворог намагається використовувати залишки тих самих ракет "Калібр" з кораблів, з акваторії чорноморського флоту, і додатково, навантажує ще безпосередньо балістичними ракетами", - сказав Храпчинський.

Експерт зазначив, що, як і на початку лютого, окупанти застосували велику кількість ракет із балістичною траєкторією, які складно перехоплювати. Він наголосив, що Україні необхідно значно збільшити кількість систем ППО, зокрема Patriot і SAMP-T.

Храпчинський також підкреслив, що, попри активне використання стратегічної авіації та далекобійних ракет, Росія усвідомлює високу вартість таких атак.

Водночас, на його думку, противник розуміє, що українська система ППО суттєво посилилася, зокрема завдяки авіаційній підтримці. Надходження F-16 дозволить оперативно перехоплювати крилаті ракети в повітряному просторі. Тому ворог зміщує акцент на удари по прифронтових і прикордонних районах, де є більш вразливі цілі.

За його словами, окупанти активно шукають українські системи ППО в цих зонах, щоб завдати по них ударів.

РФ застосувала нову тактику ракетних ударів по Україні: що змінилось
Звідки і чим РФ завдає ракетних ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований повітряний удар по Україні, використовуючи ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування. Зокрема, РФ запустила крилаті ракети "Калібр" біля порту в Новоросійську, Краснодарського краю, а в Мережі з’явилося відео моменту їхнього запуску.

Вранці в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію крилатих ракет та швидкісної цілі в Полтавській області.

Під ворожий удар потрапили об’єкти газовидобувної промисловості. За даними ПС ЗСУ, Росія застосувала до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет.

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Хто такий Анатолій Храпчинський?

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

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