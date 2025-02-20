Росія посилить ракетні удари по Україні: експерт попередив про небезпеку

Військовий оглядач пояснив, чому російські окупанти планують посилювати повітряні атаки по території України.

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РФ буде завдавати ракетних ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

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РФ посилить ракетні та дронові атаки по території України

Кремль, ймовірно, шукатиме способи зміцнити свої позиції після стартом переговорного процесу

Країна-агресор Росія продовжуватиме обстрілювати Україну ракетами та дронами. Крім того, загарбники навіть планують посилити повітряні атаки. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в етері телемарафону.

Попович пояснив, що російські окупанти, ймовірно, після початку перемовного процесу щодо мирного врегулювання війни будуть намагатися максимально підсилити свої позиції. На тлі цього ворог буде атакувати українські міста ракетами та ударними безпілотниками.

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"І ми будемо бити по території Російської Федерації дронами, завдаючи ударів по нафтовій галузі, щоб зменшити можливості РФ. І Путін буде намагатися чинити тиск на Україну, щоб позбавити нас нормального існування", - сказав військовий оглядач.

За його оцінками, повітряні загрози посилюватимуться.

"І навіть попри те, що весна прийде, все одно будуть удари. І до цього треба готуватися", - зазначає експерт.

Бомбардувальники, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, ввечері 19 лютого країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Також відомо про постраждалого, його госпіталізували у лікарню.

Днем раніше, ворог вкотре вдарив по Одесі дронами типу "Шахед". У місті пролунали потужні вибухи, після чого з'явилися проблеми з електропостачанням. Згодом пролунали і повторні вибухи. Місцеві ЗМІ та моніторингові канали повідомляли про те, що РФ намагається атакувати об'єкти енергетики в Одесі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував цинічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі Одеси. Він повідомив, що близько 160 тисяч мешканців Одеси залишилися без тепла та електрики. Без опалення та освітлення залишилися 13 шкіл, дитячий садок і кілька лікарень.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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