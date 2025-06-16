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Таємне послання Путіна Зеленському: несподівана версія візиту Вучича в Україну

Олексій Тесля
16 червня 2025, 12:14
261
Володимир Горбач прокоментував припущення про те, що Александр Вучич міг привезти Володимиру Зеленському певне послання від Володимира Путіна.
Таємне послання Путіна Зеленському: несподівана версія візиту Вучича в Україну
Володимир Зеленський міг отримати послання від Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Головне із заяв Горбача:

  • Вучич міг привезти Зеленському певне послання від Путіна
  • Сербія хоче збалансувати російський крен зовнішньої політики

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував запитання про те, чи можна розглядати візит близького до Кремля президента Сербії Александра Вучича в Україну як спробу встановити зв'язок між Києвом і Москвою.

"Оскільки переговори вже практично прямі - були зустрічі за посередництва турецької сторони в Стамбулі, і, наскільки я розумію, також налагоджено прямі контакти між делегаціями. Тому потреби в будь-якому посереднику, зокрема Дональді Трампі, поки що немає", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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При цьому експерт також прокоментував припущення про те, що Вучич міг привезти президенту Володимиру Зеленському певне послання від диктатора Володимира Путіна.

"Чи міг Вучич привезти якесь послання від Путіна президенту Зеленському? Теоретично таке припустити можна, але я особисто в цьому сумніваюся. Часу багато минуло з 9 травня - не можна возити повідомлення протягом цілого місяця. Тому, на мою думку, йдеться скоріше про намагання Сербії збалансувати російський крен зовнішньої політики Сербії і зробити його більш прозахідним і, відповідно, проукраїнським", - додав Горбач.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Горбача:

Раніше Андрій Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом. Триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося раніше, у Трампа обговорюють припинення підтримки Києва. Президент США назвав Зеленського "гарячою головою", яка, на його думку, може підштовхнути світ до Третьої світової війни.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп у приватних розмовах захоплювався українською операцією і назвав удари по російських авіабазах "сильними" і "крутими". Однак водночас він висловив занепокоєння, що такі дії можуть ускладнити шлях до припинення війни і змусити Путіна вдатися до більш жорстких кроків у відповідь.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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