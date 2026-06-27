Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори: що відомо

Інна Ковенько
27 червня 2026, 21:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Згідно з чинною конституцією Сербії, його другий президентський термін мав завершитися лише в середині 2027 року.
Президент Сербії Вучич оголосив про свою відставку
Президент Сербії Вучич оголосив про свою відставку / Колаж: Главред, фото: European Union, вікіпедія

Коротко:

  • Президент Сербії вкотре заявив, що збирається піти у відставку
  • Крім того, Александар Вучич анонсував дострокові вибори
  • Він не уточнив, коли саме піде у відставку, ані коли зможе розпустити парламент

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про намір залишити посаду. За його словами, відставка може відбутися вже протягом кількох тижнів. Водночас він оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Про це він повідомив під час мітингу своїх прихильників у Белграді, повідомляє Reuters.

відео дня

"Я буду президентом ще лише кілька тижнів, а потім піду у відставку", - заявив Вучич.

Другий і, відповідно до Конституції Сербії, останній президентський термін Вучича мав завершитися лише в середині 2027 року.

Також сербський лідер заявив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії перемогти на дострокових парламентських виборах, які заплановані на 2027 рік. Водночас він не уточнив ані точну дату своєї відставки, ані коли буде розпущено парламент, що є необхідною умовою для проведення позачергових виборів.

Заява президента пролунала на тлі масштабних антикорупційних протестів, які тривають у Сербії вже близько півтора року. Акції розпочалися після обвалу навісу на залізничному вокзалі в Нові-Сад у листопаді 2024 року, внаслідок якого загинули 16 людей. Обвал конструкції, через який загинули люди, став символом звинувачень влади у корупції, безвідповідальності та непрозорості.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ухвалив рішення піти у відставку. Про це стало відомо в понеділок, 22 червня. Вранці Стармер розмовляв із королем Великої Британії, щоб повідомити йому про своє рішення.

Нагадаємо, напруження у відносинах Києва та Варшави пов’язане зі зміною ролі України на міжнародній арені. Польщі доведеться адаптуватися до того, що Україна стала самостійним і впливовим партнером. Про це повідомив керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Як писав Главред, на початку 2026 року Кремль посилив тиск на диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, вимагаючи надати територію країни для відкриття нового фронту проти України. Зокрема, у РФ розглядають можливість використання сусідньої держави для масованих атак дронами та гібридних операцій проти країн НАТО.

Читайте більше новин:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Сербія Вучич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори: що відомо

Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори: що відомо

21:13Світ
Трамп розчарований у Путіні й не виключає відмови від "духу Анкоріджа" — Axios

Трамп розчарований у Путіні й не виключає відмови від "духу Анкоріджа" — Axios

21:05Світ
Літня спека може спричинити відключення світла до 5 годин на добу: що відомо

Літня спека може спричинити відключення світла до 5 годин на добу: що відомо

19:51Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Що не можна робити в День народження: головні заборони та прикмети свята

Що не можна робити в День народження: головні заборони та прикмети свята

Китайський гороскоп на завтра, 28 червня: Мавпам — ідеї, Свиням — вдячність

Китайський гороскоп на завтра, 28 червня: Мавпам — ідеї, Свиням — вдячність

Звикли справлятися з усім самостійно: знаки зодіаку, які ніколи не просять про допомогу

Звикли справлятися з усім самостійно: знаки зодіаку, які ніколи не просять про допомогу

Гороскоп на завтра, 28 червня: Козорогам - хвилювання, Водоліям - щастя

Гороскоп на завтра, 28 червня: Козорогам - хвилювання, Водоліям - щастя

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мавп, що купаються, за 15 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці мавп, що купаються, за 15 с

Останні новини

23:31

Правильний догляд за огірками в спеку — як допомогти грядкам

23:16

Як можуть усунути Путіна: розкрито головний сценарій перевороту в РФ

22:46

Дівчина на 10 років старша: ще один син Бекхемів збирається одружитися

22:42

Як повернути свіжість кухонним рушникам: простий трюк, який прибере жир та запах

22:08

Нові зміни цін на продукти: українцям розповіли, до чого готуватися

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
22:06

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Тельцям — гроші, Левам — проєкти

21:13

Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори: що відомо

21:09

Секрети української: кого насправді наші предки називали вишкребком

21:05

Трамп розчарований у Путіні й не виключає відмови від "духу Анкоріджа" — Axios

Реклама
20:22

Звідки взялися назви днів тижня: які таємниці приховує календар

20:03

Без кондиціонера та вентилятора: простий фокус миттєво охолодить будинок у спеку

19:51

Літня спека може спричинити відключення світла до 5 годин на добу: що відомо

19:38

Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо "Резерв+" не працює

19:26

Пластика грудей за рахунок мертвого окупанта: дочку путініста Пригожина кинули в РФ

19:19

Кислотний трюк для кухні — навіщо господині заливають кетчуп у раковину

19:15

Ще сильніша спека насувається на Україну: які регіони розігріє майже до +40

19:10

Паливна логістика РФ опинилася в зоні ризику: Копитько про те, чому удари по НПС є важливимиПогляд

19:03

Новий раунд переговорів України та Росією: у Туреччині зробили важливу заяву

18:57

Ніколи не брала участі: на "Євробаченні" виступатиме нова країна

18:52

Найуспішніша атака за весь час: скільки ракет "Фламінго" вразили цілі у Волгограді

Реклама
18:41

Прикмети 28 червня: чого не можна робити у свято цього дня

18:35

Солодкі й великі коренеплоди гарантовані: чим підживити буряк і моркву в липні

18:26

Гороскоп Таро на завтра, 28 червня: Близнюкам — терпіння, Дівам — час

18:11

Секрет врожаю томатів розкрито: садівникам радять незвичний електроінструментВідео

17:59

Гороскоп упевненості: які знаки зодіаку змінять своє життя з 30 червня

17:39

Удари по росіянам у Криму: у британській розвідці назвали ймовірні цілі

17:32

Чому одні собаки плавають, а інші тонуть – причина здивує багатьохВідео

17:13

"Поки Софія Ротару не виступає": артистка прийняла важливе рішенняВідео

17:10

Залишилося три місяці: хвора на рак Лерчек відповіла на хейт

17:06

Візит представників Трампа до України: розкрито ймовірний сценарій

16:58

Чому німці не купують кондиціонери: причина виявилася несподіваноюВідео

16:57

Чи може змія атакувати людину у воді: як розпізнати небезпечного плазуна

16:51

Замість постійної відкачки: які дерева природно осушують вигрібну яму

16:17

Гардероб у відпустку на 7 днів: стильні образи, які не бояться валізиВідео

16:02

Вдарить до +37: де випадуть дощі та коли чекати послаблення спеки в Україні

15:57

Що може прискорити завершення війни: в Міноборони назвали єдиний реальний сценарій

15:43

Подружжя купило дім у селі, не оглянувши його: що вони зрозуміли через роки

15:41

Україна вперше в історії конфіскувала мільйони у криптовалюті: у кого забрали активи

15:23

Місячний календар на червень 2026 року: які дати принесуть успіх і достаток

15:22

"Я злетіла, ти — прощавай": Лорак розповіла про розбите серце й втекла з дочкою

Реклама
15:09

Що означає давнє українське слово "баблятись": справжнє значення знають одиниці

15:00

Відбувся новий етап повернення полонених – кого вдалось визволити з РосіїФото

14:51

Росіяни почали запускати новий небезпечний дрон: що про нього відомо

14:44

Засновник Москви досі похований в Україні - історик розкрив, де самеВідео

14:37

Постраждали немовлята: росіяни прицільно атакували СумиФото

14:35

Розкішні сини Брітні Спірс вийшли на подіумВідео

14:33

Звикли справлятися з усім самостійно: знаки зодіаку, які ніколи не просять про допомогу

14:23

Скинула 15 кг: Цибульська в "голій" сукні приголомшила схудненнямВідео

14:05

В Полтавській області розбився український МіГ-29 – що відомо про долю екіпажу

13:50

Як врятувати кабачки від слимаків: дешевий спосіб, що допоможе позбутися шкідниківВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти