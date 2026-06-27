Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори: що відомо

Згідно з чинною конституцією Сербії, його другий президентський термін мав завершитися лише в середині 2027 року.

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Президент Сербії Вучич оголосив про свою відставку / Колаж: Главред, фото: European Union, вікіпедія

Коротко:

Президент Сербії вкотре заявив, що збирається піти у відставку

Крім того, Александар Вучич анонсував дострокові вибори

Він не уточнив, коли саме піде у відставку, ані коли зможе розпустити парламент

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про намір залишити посаду. За його словами, відставка може відбутися вже протягом кількох тижнів. Водночас він оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Про це він повідомив під час мітингу своїх прихильників у Белграді, повідомляє Reuters.

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"Я буду президентом ще лише кілька тижнів, а потім піду у відставку", - заявив Вучич.

Другий і, відповідно до Конституції Сербії, останній президентський термін Вучича мав завершитися лише в середині 2027 року.

Також сербський лідер заявив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії перемогти на дострокових парламентських виборах, які заплановані на 2027 рік. Водночас він не уточнив ані точну дату своєї відставки, ані коли буде розпущено парламент, що є необхідною умовою для проведення позачергових виборів.

Заява президента пролунала на тлі масштабних антикорупційних протестів, які тривають у Сербії вже близько півтора року. Акції розпочалися після обвалу навісу на залізничному вокзалі в Нові-Сад у листопаді 2024 року, внаслідок якого загинули 16 людей. Обвал конструкції, через який загинули люди, став символом звинувачень влади у корупції, безвідповідальності та непрозорості.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ухвалив рішення піти у відставку. Про це стало відомо в понеділок, 22 червня. Вранці Стармер розмовляв із королем Великої Британії, щоб повідомити йому про своє рішення.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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