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Долар і євро раптово злетіли: новий курс валют на 28 липня

Руслана Заклінська
27 липня 2026, 16:13
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Нацбанк встановив нові показники для основних іноземних валют.
Долар і євро раптово злетіли: новий курс валют на 28 липня
Курс валют в Україні на 28 липня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Який офіційний курс долара встановив НБУ на 28 липня
  • Яким буде курс євро та злотого
  • Які іноземні валюти подорожчали 28 липня

На вівторок, 28 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Усі основні іноземні валюти зросли в ціні. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 28 липня становить 44,86 грн/дол. Напередодні, 27 липня, американська валюта коштувала 44,81 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав приблизно на п'ять копійок.

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Курс євро

Курс євро на 28 липня встановлено на рівні 51,07 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 50,97 грн/євро. Її вартість зросла приблизно на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,83/44,88 грн/дол., а до євро - 51,05/51,09 грн/євро.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Польський злотий також продемонстрував незначне зростання. Його офіційний курс на 28 липня становить 11,82 грн/злотий. Напередодні валюта коштувала 11,80 грн/злотий, тому зростання склало близько однієї копійки.

Яким буде курс валют на початку серпня - думка експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН розповів, що курс долара та євро на межі липня й серпня, найімовірніше, залишиться на рівнях, які спостерігалися у липні, якщо ситуація на світовому ринку пального не погіршиться.

За словами банкіра, головним фактором для валютного ринку стане вартість нафтопродуктів, оскільки Україна залежить від їх імпорту. Подорожчання пального може збільшити попит імпортерів на іноземну валюту.

"Саме пальне може стати головним курсовим "нервом" серпня. Усе залежатиме від ситуації на Близькому Сході, безпеки транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку та того, наскільки швидко країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток", - зазначив Лєсовий.

За його прогнозом, із 27 липня до 2 серпня курс долара перебуватиме в межах 44,6-45 грн на міжбанку та 44,8-45 грн на готівковому ринку. Євро, за оцінкою експерта, коштуватиме 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн у готівковому сегменті.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що різких стрибків курсу валют не очікується. За словами експерта, орієнтир для долара становив 44,5-45 гривень, а для євро 50,5-52,5 гривні. Головним ризиком для курсу він назвав війну та удари по критичній інфраструктурі.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 27 липня, при цьому польський злотий лишився незмінним. За даними регулятора долар і євро подешевшали.

Клієнт ПриватБанку заявив, що банк відмовився дистанційно перерахувати залишок коштів після розірвання договору та закриття рахунків. У своєму зверненні на порталі Мінфін він описав блокування рахунків у "ПриватБанку".

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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