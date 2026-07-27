Путін заговорив про цілі 'СВО' і оголосив 'вирішальний етап' для Росії

Глава Кремля Володимир Путін виступив у Державній думі.

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Путін виступив у Держдумі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що сказав Путін:

Росія продовжить домагатися своїх цілей у війні

Західні санкції проти РФ нібито не досягли результату

Росія здатна протистояти зовнішньому тиску

Лідер Росії Володимир Путін заявив, що учасників так званої "СВО" нібито підтримує все російське суспільство. Путін вкотре заявив, що Росія досягне "своїх цілей". Про це глава Кремля виголосив перед депутатами Державної думи РФ, передає ТАСС.

За словами Путіна, останні роки стали одним із "вирішальних етапів" у житті Росії. Він заявив, що Москва продовжить домагатися "своїх цілей" у війні.

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Під час виступу російський лідер також згадав про санкції Заходу. Він заявив, що Росія нібито стикається із зовнішнім тиском ще з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році західні країни встановили "рекорди" за кількістю обмежень.

Дивіться відео із заявою Путіна:

Виступ Путіна / Фото: скріншот

Путін стверджує, що санкції нібито не досягли своїх цілей і завдали більше шкоди їхнім ініціаторам. За його словами, Росія "здатна дати відсіч усім ворожим крокам".

Водночас лідер РФ заявив, що серед головних пріоритетів російського бюджету на найближчі три роки будуть посилення оборони, виконання соціальних зобов’язань та підтримка економіки. Путін також додав, що "російський народ ніколи не зламати", продовжуючи риторику про протистояння із Заходом.

Які проблеми може мати РФ із мобілізацією - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що Кремль може спробувати провести нову хвилю мобілізації, однак це не матиме вирішального впливу на перебіг війни. За його словами, Володимир Путін може вдатися до посилення ізоляції Росії, переведення економіки на військові рейки та обмеження громадянських свобод.

"У Путіна немає козирів. Хоча він ще спробує провести мобілізацію і перетворити Росію на Північну Корею - закрити кордони та перейти на режим військової економіки. Втім, це нічого не допоможе, бо грошей немає", - заявив Загородній в інтерв'ю Главреду.

Експерт також наголосив, що навіть після мобілізації Росія може зіткнутися із проблемами доставки нових військових на фронт через удари по логістиці.

"Нехай у Росії й наберуть людей, але питання - як вони їх довезуть до фронту, якщо логістика або перервана, або перебуває під вогневим контролем?", - зазначив він.

Війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми 21 вересня. За даними української розвідки, Кремль може оголосити призов уже на початку жовтня та залучити від 300 до 500 тисяч людей.

Пєсков прокоментував заяву Зеленського про можливе залучення Росією ще 30 тисяч військових із КНДР. Представник Кремля не підтвердив і не спростував цю інформацію, заявивши лише, що Києву нібито не варто коментувати плани Москви.

Як раніше повідомляв Главред, Путін вкотре заявив, що Росія нібито не розпочинала війну проти України, а лише "відповідає" на дії Києва та Заходу. Також він повторив пропагандистські звинувачення на адресу України.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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