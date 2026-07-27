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Після заяви Зеленського Трамп пообіцяв поговорити з Путіним: що сталося

Юрій Берендій
27 липня 2026, 22:30
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Трамп заявив, що має намір особисто з'ясувати у Путіна інформацію про можливу допомогу Росії Ірану під час американської військової операції.

Після заяви Зеленського Трамп пообіцяв поговорити з Путіним: що сталося
Трамп пообіцяв запитати Путіна про знімки американських баз для Ірану / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Трамп пообіцяв з'ясувати у Путіна факт допомоги іранському режиму
  • Російська військова техніка у Венесуелі спрацювала не дуже добре
  • Адміністрація Байдена передала Україні величезні обсяги зброї

Дональд Трамп заявив, що особисто поставить диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну питання про передачу Росією Ірану супутникових знімків американських військових баз у Перській затоці. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, яке транслював Білий дім.

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Журналісти нагадали главі Білого дому твердження українського лідера про те, що Москва допомагала Тегерану обирати потенційні цілі за допомогою супутників.

"Я запитаю про це у Путіна. Ми дізнаємося", - сказав Трамп.

Наслідки такого обміну для американської операції він вважає мізерними.

"Це не мало великого впливу, тому що ми все повністю вивели з ладу", - наголосив він.

Доводячи сумнівну цінність підтримки Кремля для його партнерів, Трамп звернувся до досвіду Каракаса, який роками отримував від Москви військову техніку.

"У Венесуели було все російське обладнання. Як це спрацювало? Не дуже добре", - додав президент США.

Трамп також визнав, що волів би розпоряджатися більшими військовими арсеналами, і повторив звинувачення на адресу попередньої адміністрації щодо допомоги Україні.

"Але Байден надав Україні так багато. Коли я їхав, склади були повні", - стверджує Трамп.

Він також повторив свою тезу про те, що за Барака Обами боєприпаси майже не закуповували, а виправити ситуацію вдалося саме йому. Одразу після завершення його першої каденції значну частину цих запасів, за словами Трампа, передали Україні - в обсягах, яких раніше ніхто не бачив.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як США допомагають Україні бити по Росії - коментар політолога

Сполучені Штати не просто не заперечують проти українських ударів у глибині Росії, а безпосередньо сприяють їм. Президент США Дональд Трамп оцінює такі атаки позитивно, бо вважає, що вони наближають завершення війни. Про це повідомив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду.

Показовою в цьому контексті є заява держсекретаря США Марка Рубіо, яка, на думку політолога, фіксує саме участь американської сторони в підготовці таких операцій, а не пасивне схвалення вже здійснених атак.

Сама формула військово-технічної співпраці за останній час змінилася, і разом з нею зникла потреба погоджувати з Вашингтоном кожну ціль.

"Ми вже давно діємо без дозволів. Ми раніше залежали від американських дозволів, тому що США безкоштовно надавали нам зброю. Тепер вони її не надають – ми купуємо її. Тому ми не маємо зобов'язань та обмежень, де, як і яким чином використовувати придбане американське озброєння", - зазначив Фесенко.

Основний ресурс, який передає американська сторона, - це дані космічної розвідки: точні координати об'єктів та інформація про те, як до них дістатися.

Ідеться про дистанції, які в кілька разів перевищують глибину прифронтової зони, і про траєкторії, що проходять через ділянки суцільного радарного покриття.

"Наведу найпростіший приклад. Наші дрони атакували Омський НПЗ – це приблизно 2,5 тисячі км, за Уралом. Щоб дістатися туди, потрібно оминути численні російські системи ППО. Але навіть якщо говорити про удари по Москві, наприклад, по НПЗ у Капотні, ситуація аналогічна. Думаю, саме в цьому сенсі американська розвідувальна інформація є надзвичайно корисною: вона дозволяє нам обминати російські системи ППО", - пояснив політолог.

Після заяви Зеленського Трамп пообіцяв поговорити з Путіним: що сталося
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Політика США щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США почали надавати Україні дозволи на виробництво ракет-перехоплювачів. За повідомленням ЗМІ, ліцензія на Patriot була передана за підтримки Lockheed Martin. Запуск виробництва може зайняти рік і більше за оцінками джерел.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що чинні мирні пропозиції не відповідають інтересам Києва. Він додав, що потрібні принципово нові концепції для досягнення угоди і США готові їх пропонувати.

Українські та американські чиновники обговорювали можливість повітряного перемир'я у війні з РФ. За повідомленням Reuters, розроблені пропозиції планується передати російській стороні в рамках нового раунду ініціатив.

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Про джерело: Білий дім

Білий дім - офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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