Бунт в РФ проти Кремля: з’явився прогноз, які регіони відокремляться першими

Віталій Шапран не виключив ймовірності протестів у віддалених регіонах Росії.

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З’явився прогноз щодо ймовірності заколоту в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Шапрана:

Не виключена ймовірність протестів у віддалених російських регіонах

Протиріччя між федеральним центром і регіонами в РФ наростають

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран прокоментував питання про те, чи може посилення ударів по РФ спричинити зростання протестних настроїв серед росіян.

"У бунт у Москві я не вірю. Кремль боїться такого сценарію, тому, щойно ситуація загострюється, він починає відбирати все у регіонів і направляти до столиці", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

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Водночас експерт не виключив ймовірності протестів у віддалених російських регіонах.

"А ось у регіонах, особливо у віддалених, можливі протести. Час від часу з’являється інформація про недопоставки палива саме у віддалені райони. Наприклад, якщо на початку листопада закривається морська навігація по Північному морському шляху і туди, крім літаків, більше нічим не можна нічого доставити, виникають величезні ризики. Є ціла низка регіонів, де видобувають скраплений газ, золото, платину, нафту. Вони розташовані за Полярним колом або в зоні вічної мерзлоти й існують за рахунок поставок. Якщо навігація буде зірвана, у цих регіонів з’являться всі можливості для того, щоб, за наявності політичного бажання, навіть заявити про відокремлення від Російської Федерації", - вважає він.

Співрозмовник переконаний, що суперечності між федеральним центром і регіонами - один із головних потенційних сценаріїв розпаду Російської Федерації

"Кремль нічого не робить, щоб їх подолати. Навпаки, чим гіршою стає ситуація, тим більше ресурсів він відбирає у регіонів і вкладає в Москву, Санкт-Петербург та ще кілька великих міст. Усе інше живе своїм життям, причому дуже поганим", - каже він.

За словами експерта, цей сценарій особливо цікавий для віддалених регіонів, оскільки федеральному центру дуже складно придушувати там протести.

"Ми звикли, що в Україні навіть без авіасполучення можна доїхати з Донбасу до Ужгорода поїздом або автомобілем. А спробуйте дістатися з Норильська до Москви чи Петербурга взимку. У багатьох міст у цьому регіоні немає іншого сполучення, крім повітряного. Навіть відправити туди Росгвардію - вже проблема. Це можна зробити лише літаками, а авіаційний ресурс обмежений. Крім того, там дуже суворі кліматичні умови, до яких їхні спецслужби також не пристосовані. Вони грають із реальним ризиком розпаду Російської Федерації або зміни договору між регіонами та федеральним центром - як громадського, так і формального. Це один із сценаріїв, які їм загрожують і на які Україна певною мірою може чинити тиск", - додав Шапран.

Дивіться відео - інтерв’ю Віталія Шапрана:

Бунт у РФ проти Путіна: з’явився прогноз

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник, який є редактором каналу Sotnik-TV, оцінив ймовірність можливих протестів і масових виступів у Росії проти влади Володимира Путіна.

На його думку, масштабного народного повстання очікувати не варто - можливі лише окремі локальні конфлікти, які будуть швидко придушені силовими структурами.

"Локальні спалахи будуть, десь один одного порубають сокирками й заспокояться. Приїде ОМОН, усіх втихомирить, десяток-другий бунтівників відправлять на "СВО", на цьому все й закінчиться", - підкреслив він.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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