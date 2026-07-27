Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Бунт в РФ проти Кремля: з’явився прогноз, які регіони відокремляться першими

Олексій Тесля
27 липня 2026, 22:06
google news Підпишіться
на нас в Google
Віталій Шапран не виключив ймовірності протестів у віддалених регіонах Росії.
Путін, протест
З’явився прогноз щодо ймовірності заколоту в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Шапрана:

  • Не виключена ймовірність протестів у віддалених російських регіонах
  • Протиріччя між федеральним центром і регіонами в РФ наростають

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран прокоментував питання про те, чи може посилення ударів по РФ спричинити зростання протестних настроїв серед росіян.

"У бунт у Москві я не вірю. Кремль боїться такого сценарію, тому, щойно ситуація загострюється, він починає відбирати все у регіонів і направляти до столиці", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

відео дня

Водночас експерт не виключив ймовірності протестів у віддалених російських регіонах.

"А ось у регіонах, особливо у віддалених, можливі протести. Час від часу з’являється інформація про недопоставки палива саме у віддалені райони. Наприклад, якщо на початку листопада закривається морська навігація по Північному морському шляху і туди, крім літаків, більше нічим не можна нічого доставити, виникають величезні ризики. Є ціла низка регіонів, де видобувають скраплений газ, золото, платину, нафту. Вони розташовані за Полярним колом або в зоні вічної мерзлоти й існують за рахунок поставок. Якщо навігація буде зірвана, у цих регіонів з’являться всі можливості для того, щоб, за наявності політичного бажання, навіть заявити про відокремлення від Російської Федерації", - вважає він.

Співрозмовник переконаний, що суперечності між федеральним центром і регіонами - один із головних потенційних сценаріїв розпаду Російської Федерації

"Кремль нічого не робить, щоб їх подолати. Навпаки, чим гіршою стає ситуація, тим більше ресурсів він відбирає у регіонів і вкладає в Москву, Санкт-Петербург та ще кілька великих міст. Усе інше живе своїм життям, причому дуже поганим", - каже він.

За словами експерта, цей сценарій особливо цікавий для віддалених регіонів, оскільки федеральному центру дуже складно придушувати там протести.

"Ми звикли, що в Україні навіть без авіасполучення можна доїхати з Донбасу до Ужгорода поїздом або автомобілем. А спробуйте дістатися з Норильська до Москви чи Петербурга взимку. У багатьох міст у цьому регіоні немає іншого сполучення, крім повітряного. Навіть відправити туди Росгвардію - вже проблема. Це можна зробити лише літаками, а авіаційний ресурс обмежений. Крім того, там дуже суворі кліматичні умови, до яких їхні спецслужби також не пристосовані. Вони грають із реальним ризиком розпаду Російської Федерації або зміни договору між регіонами та федеральним центром - як громадського, так і формального. Це один із сценаріїв, які їм загрожують і на які Україна певною мірою може чинити тиск", - додав Шапран.

Дивіться відео - інтерв’ю Віталія Шапрана:

Бунт у РФ проти Путіна: з’явився прогноз

Журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник, який є редактором каналу Sotnik-TV, оцінив ймовірність можливих протестів і масових виступів у Росії проти влади Володимира Путіна.

На його думку, масштабного народного повстання очікувати не варто - можливі лише окремі локальні конфлікти, які будуть швидко придушені силовими структурами.

"Локальні спалахи будуть, десь один одного порубають сокирками й заспокояться. Приїде ОМОН, усіх втихомирить, десяток-другий бунтівників відправлять на "СВО", на цьому все й закінчиться", - підкреслив він.

Раніше політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Читайте також:

Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
бунты Віталій Шапран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після заяви Зеленського Трамп пообіцяв поговорити з Путіним: що сталося

Після заяви Зеленського Трамп пообіцяв поговорити з Путіним: що сталося

22:30Світ
Гучні погрози Ірану на адресу України: у ВМС жорстко попередили Тегеран

Гучні погрози Ірану на адресу України: у ВМС жорстко попередили Тегеран

20:00Україна
Коли Україна почне бити балістичними ракетами по Москві - названо терміни

Коли Україна почне бити балістичними ракетами по Москві - названо терміни

19:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки зодіаку нарешті скинуть тягар з плечей: кому усміхнеться фортуна

Чотири знаки зодіаку нарешті скинуть тягар з плечей: кому усміхнеться фортуна

Путін заговорив про цілі "СВО" і оголосив "вирішальний етап" для Росії

Путін заговорив про цілі "СВО" і оголосив "вирішальний етап" для Росії

Котлети вийдуть у рази соковитішими: що потрібно додати у фарш замість хліба

Котлети вийдуть у рази соковитішими: що потрібно додати у фарш замість хліба

"Не Зеленському говорити": в Кремлі зробили різку заяву про війну

"Не Зеленському говорити": в Кремлі зробили різку заяву про війну

Гороскоп на сьогодні, 28 липня: Тельцям - прибуток, Скорпіонам - успіх

Гороскоп на сьогодні, 28 липня: Тельцям - прибуток, Скорпіонам - успіх

Останні новини

23:00

Китайський гороскоп на серпень: Зміям — ясність, а Мавпам — тиск

22:53

Постіль знову стане білосніжною: три ложки якого копійчаного засобу додати у барабан

22:52

Війна РФ з Україною затягнеться: ЗМІ розкрили плани Путіна та назвали терміни

22:30

Після заяви Зеленського Трамп пообіцяв поговорити з Путіним: що сталося

22:06

Бунт в РФ проти Кремля: з’явився прогноз, які регіони відокремляться першимиВідео

Якщо Росія проведе нову мобілізацію, то може спалити запаси економіки за 6-12 місяців - ШапранЯкщо Росія проведе нову мобілізацію, то може спалити запаси економіки за 6-12 місяців - Шапран
22:04

Кому зрив планів принесе удачу: Таро-прогноз на серпень 2026 рокуВідео

21:52

Чи можна називати тварин людськими іменами - які існують застереження

21:44

Плями на помідорах — перший сигнал біди: чим обробити томати під час плодоношенняВідео

21:43

Українців закликали не викидати старі кулькові ручки: в чому причина

Реклама
21:20

Скільки діє сертифікат НМТ - що потрібно знати вступникам

20:55

Експерти вирішили суперечку та дали точну пораду: де і як правильно зберігати яйцяВідео

20:42

Скільки моркви додавати в бульйон - що радять досвідчені кухарі

20:31

Як правильно обрізати огірки, щоб збирати врожай до осені - секрет городникаВідео

20:24

Красиве, проте забуте українське слово "погіддя": що воно насправді означає

20:00

Гучні погрози Ірану на адресу України: у ВМС жорстко попередили Тегеран

19:43

Коли Україна почне бити балістичними ракетами по Москві - названо терміниВідео

19:24

Квашені огірки без оцту - навіщо угорці кладуть у банку хліб

19:21

Стрибок цін на АЗС: чому дорожчає пальне та чи перетне дизель позначку 100 грн за літр

19:10

Чому блокада Чорного моря для РФ відкриває вікно для мирних переговорів: Денисенко назвав причинуПогляд

19:01

Заморожування шкодить продуктам - що не варто класти в морозилку

Реклама
18:56

Навіщо дачники закопують використані чайні пакетики: результат здивує за кілька днівВідео

18:55

Сантехнік не знадобиться: простий трюк швидко впорається з сильним засміченнямВідео

18:20

Росія почала бити по-новому: Ігнат попередив про небезпечну зміну

17:45

"Мамкін синок": мовний лайфхак, як назвати мазунчика українською

17:35

Запах секонд-хенду зникне вже після першої обробки: трюк, про який мало хто знає

17:34

Росія втратила літак L-39 "Альбатрос" у Краснодарському краї - подробиці

17:34

Названо цілі нових масованих ударів по містах України: куди буде бити Росія

17:26

Не дає спокою Бандера: у Польщі поставила свої умови для вступу України в ЄС

17:25

Контррозвідка СБУ переграє росіян, працюючи на випередження - експерт

17:09

Серпень 2026 року: які дні стануть найщасливішими для кожного знака зодіаку

16:53

Шлях до багатства відкриється для трьох знаків зодіаку - хто скоро збагатиться

16:53

За 5 років НАЗК так і не спромоглося покарати Голову ДРС Олексія Кучера за мільйони доларів в крипті невідомого походження

16:49

Не все те золото, що земля: як довго доведеться виходити в кеш?

16:44

Де зараз золото Полуботка і чому його не віддали українцям: історія отримала продовженняВідео

16:35

Незвичний трюк кухарів: навіщо додавати натерте яблуко у фарш

16:32

Путін раптово почав виходити до людей: у ЗМІ розкрили причину незвичної поведінки

16:29

Для чого в СРСР робили заправки з подачею бензину зверху: справжня причина здивує

16:26

Страху більше немає: кого серпень 2026 року змусить змінити все своє життяВідео

16:13

Долар і євро раптово злетіли: новий курс валют на 28 липня

15:57

Удар по виставці на Київщині з 11 жертвами: що вирішив суд щодо організатора

Реклама
15:55

Більшість готує курячу печінку неправильно: що треба додати, щоб вона танула в роті

15:53

Що робити, якщо постійно тече бачок унітазу: швидкий ремонт без інструментів

15:53

Спека чи дощі восени: про що розповідають народні прикмети 28 липня

15:33

Експертів у справах НАБУ намагаються поставити на службу обвинуваченню - експрокурор САП

15:19

Невдалий вибір: які квіти не варто дарувати на день народження

15:14

Путін заговорив про цілі "СВО" і оголосив "вирішальний етап" для РосіїВідео

15:02

Пауза, а потім різкий прорив у фінансах: гороскоп Таро на серпень 2026 для ОвнівВідео

14:31

Для чого досвідчені кулінари додають борошно до огірків: геніальний кухонний лайфхак

13:45

"Не Зеленському говорити": в Кремлі зробили різку заяву про війну

13:37

Здогадуються одиниці: що насправді означає фразеологізм "ханьки м'яти"

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти