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Путін раптово почав виходити до людей: у ЗМІ розкрили причину незвичної поведінки

Дар'я Пшеничник
27 липня 2026, 16:32
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Частота публічних виходів диктатора зросла до рівня найгостріших внутрішніх криз, тоді як його рейтинг схвалення за тиждень просів на 5%.
Путін раптово почав виходити до людей: у ЗМІ розкрили причину незвичної поведінки
Путін став виходити до людей з такою ж частотою, що після заколоту Пригожина / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне з новини:

  • Путін вийшов до людей у Санкт-Петербурзі на 40 секунд
  • Це вже другий такий вихід за півтора місяця
  • Рейтинг схвалення впав з 71% до 66% за тиждень

відео дня

Російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до старого піар-прийому - коротких і ретельно зрежисованих "виходів до народу". Подібну активність очільник Кремля зазвичай проявляє лише в моменти гострих внутрішньополітичних потрясінь, як це було після заколоту Євгена Пригожина, вбивства Олексія Навального чи початку операції ЗСУ в Курській області.

Як повідомляє опозиційне видання "Агентство", під час нещодавнього візиту до Санкт-Петербурга Путін уміло зіграв роль "близького до народу" лідера.Утім, деталі цієї акції виразно вказують на суворі заходи безпеки та поспіх.

Усе "спілкування" з натовпом тривало лише близько 40 секунд, після чого диктатор одразу зник у своєму автомобілі, а саме відео, опубліковане пропагандистом Павлом Зарубіним, з'явилося з двогодинною затримкою, через що подія практично пройшла повз увагу широкої аудиторії.

Цікаво, що це вже другий подібний вихід за останні півтора місяця - попередній відбувся у червні в Казані, хоча до цього Путін утримувався від таких зустрічей цілий рік.

Що стоїть за раптовою "відкритістю" Кремля

Аналітики пов'язують чергову хвилю кремлівського популізму з цілою низкою серйозних проблем, що накрили Росію цього літа через війну проти України:

  • наростаюча логістична блокада тимчасово окупованого Криму;
  • гостра паливна криза всередині країни;
  • масштабні удари по критичній інфраструктурі та складах (зокрема, компанії Wildberries).

Ці чинники вже вдарили по соціологічних показниках господаря Кремля. За даними росЗМІ та прокремлівського фонду "Громадська думка" (ФОМ), рівень підтримки дій Путіна впав одразу на 5% за лічені дні - з 71% до 66%.

Водночас антирейтинг диктатора оновив історичний максимум з моменту початку повномасштабного вторгнення: частка росіян, які негативно оцінюють його роботу, зросла до 16%.

Стрімке падіння симпатій змушує кремлівських політтехнологів терміново організовувати хоч і 40-секундні, проте "картинні" зустрічі з людьми, аби створити ілюзію непохитної єдності та контролю над ситуацією.

Як в РФ може відбутися зміна влади - прогноз

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, зараз у Росії сформувалися всі передумови для чергового палацового перевороту.

Зокрема російська бізнес- та політична еліта першою відчула на собі руйнівний вплив міжнародних санкцій: арешти і блокування активів, катастрофічне падіння доходів від експорту в енергетиці, хімічній промисловості, металургії та сільському господарстві, обмеження пересування по світу, заборони на в'їзд до цивілізованих країн і неможливість користуватися розкішшю, до якої вони звикли.

Зміна влади в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що оточення російського диктатора Володимира Путіна з високою ймовірністю може піти на його фізичне усунення, щоб зберегти власні позиції після зміни влади.

Напередодні стало відомо, що трансформація Росії можлива лише через діяльність опозиції, а не в рамках чинного режиму. Але зміни можуть відбутися лише після відходу Путіна та приходу до влади сил, які він відносить до збройної опозиції.

Раніше повідомлялося, що для зміни влади в РФ потрібен масштабний протест саме в Москві. Зараз складно уявити, що Москва почне бунт. Хіба що у відповідь на бомбардування Києва почнуться щоденні атаки Збройних сил України на Москву.

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Про джерело: Агентство

Агентство - це незалежне російське інтернет‑видання, яке позиціонує себе як проєкт журналістів і репортерів‑розслідувачів, що раніше були змушені покинути роботу в інших незалежних російських медіа через тиск влади. Воно публікує новини та аналітику про події в Росії та світі.

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