За 1000 км від кордону: "Фламінго" атакували важливий для окупантів завод у Чебоксарах

У результаті прильоту "Flamingo-5" горить ВНІІР Прогрес.

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Чебоксари атакували ракети "Фламінго" / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Ключові факти:

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи

Під удар ракет "Фламінго" потрапив завод ВНІІР Прогрес

Атаку на місто підтвердив глава Чувашії

Рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) прогриміла серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.

відео дня

"Рано вранці Чебоксари зазнали ракетної атаки. Наразі уточнюється кількість постраждалих, а також кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури. Усі екстрені служби вже працюють на місцях. Вживаються необхідні заходи для забезпечення безпеки мешканців та підтримання правопорядку", — написав він.

Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

У Чебоксарах - чорний дим після атаки / Фото: Exilenova+

Про ймовірний удар по підприємству повідомив OSINT-канал Exilenova+.

"Чебоксари, ракетним ударом було вражено "ВНІІР", — пишуть аналітики.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як вже після ударів над Чебоксарами підіймається густий чорний дим.

Дивіться відео — Чебоксари атакували ракети, над містом піднімається дим:

Засновник Fire Point Денис Штілерман натякнув, що територію країни-агресора РФ атакують ракети "Фламінго" — у соцмережі Х він опублікував фото запуску ракети:

У свою чергу, канал Exilenova+ опублікував момент прильоту FP-5 "Flamingo" по заводу ВНІІР Прогрес.

FP-5 Flamingo в небі Чувашії / Фото: t.me/exilenova_plus

Дивіться відео - Ракети "Фламінго" атакували ВНІІР Прогрес:

За даними Генштабу ЗСУ, завод ВНІІР-Прогрес займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS і Galileo модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" і модулях УМПК для авіабомб.

​Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Дивіться відео "прильоту" за ВНІІР Прогрес у Telegram-каналі Главреда за посиланням:

Так виглядає ВНІІР Прогрес у Чебоксарах після атаки "Фламінго":

ВНІІР Прогрес / Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки на Чебоксари - новини

Зазначимо, що ВНІІР-Прогрес вже кілька разів потрапляв під удари. Як писав Главред, у ніч на 5 травня 2026 в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ пролунали вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго". Над містом також помітили український дрон-камікадзе великої дальності "Лютий".

9 червня 2025 року безпілотники атакували столицю Чувашії — Чебоксари. У місті пролунали вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНІІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

У ніч на 5 липня 2025 року Сили безпілотних систем разом з іншими Силами оборони України також завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу Росії. Було уражено АТ ВНІІР-Прогрес у Чуваській республіці РФ.

26 листопада 2025 року знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово призупинив роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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