За 1000 км від кордону: "Фламінго" атакували важливий для окупантів завод у Чебоксарах

Ключові факти:
- У Чебоксарах пролунали потужні вибухи
- Під удар ракет "Фламінго" потрапив завод ВНІІР Прогрес
- Атаку на місто підтвердив глава Чувашії
Рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) прогриміла серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.
Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.
"Рано вранці Чебоксари зазнали ракетної атаки. Наразі уточнюється кількість постраждалих, а також кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури. Усі екстрені служби вже працюють на місцях. Вживаються необхідні заходи для забезпечення безпеки мешканців та підтримання правопорядку", — написав він.
Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.
Про ймовірний удар по підприємству повідомив OSINT-канал Exilenova+.
"Чебоксари, ракетним ударом було вражено "ВНІІР", — пишуть аналітики.
На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як вже після ударів над Чебоксарами підіймається густий чорний дим.
Дивіться відео — Чебоксари атакували ракети, над містом піднімається дим:
Засновник Fire Point Денис Штілерман натякнув, що територію країни-агресора РФ атакують ракети "Фламінго" — у соцмережі Х він опублікував фото запуску ракети:
У свою чергу, канал Exilenova+ опублікував момент прильоту FP-5 "Flamingo" по заводу ВНІІР Прогрес.
Дивіться відео - Ракети "Фламінго" атакували ВНІІР Прогрес:
За даними Генштабу ЗСУ, завод ВНІІР-Прогрес займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS і Galileo модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" і модулях УМПК для авіабомб.
Дивіться відео "прильоту" за ВНІІР Прогрес у Telegram-каналі Главреда за посиланням:
Так виглядає ВНІІР Прогрес у Чебоксарах після атаки "Фламінго":
Атаки на Чебоксари - новини
Зазначимо, що ВНІІР-Прогрес вже кілька разів потрапляв під удари. Як писав Главред, у ніч на 5 травня 2026 в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ пролунали вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго". Над містом також помітили український дрон-камікадзе великої дальності "Лютий".
9 червня 2025 року безпілотники атакували столицю Чувашії — Чебоксари. У місті пролунали вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНІІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.
У ніч на 5 липня 2025 року Сили безпілотних систем разом з іншими Силами оборони України також завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу Росії. Було уражено АТ ВНІІР-Прогрес у Чуваській республіці РФ.
26 листопада 2025 року знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово призупинив роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.
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Про джерело: Exilenova+
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