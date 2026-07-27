'Можна назвати публічно': Шапран розкрив справжню мету ударів по Wildberries

Економіст Віталій Шапран пояснив, чому Україна атакує логістичні хаби РФ.

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Удари по Wildberries / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

Ключові тези експерта:

Україна б’є по логістичних об’єктах РФ для послаблення її економіки та армії

Удари по Wildberries впливають на звичайних росіян

Через ці хаби можуть проходити дрони й військові компоненти

Україна завдає ударів по великих логістичних об’єктах у Росії не лише для знищення військових ресурсів, а й для створення економічного тиску та впливу на російське суспільство. Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради Національного банку України Віталій Шапран.

За словами експерта, великі склади та логістичні центри в Росії можуть використовуватися не лише для цивільних потреб, а й для забезпечення військової промисловості. Шапран зазначив, що через такі хаби Росія імпортує зокрема з Китаю дрони, комплектуючі та інші товари подвійного призначення.

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"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, у тому числі з Китаю, дронів, компонентів до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - наголосив економіст.

Як удари по складах впливають на росіян

За його словами, Росія сама не приховує, що частина продукції, яка проходить через такі об’єкти, може бути пов’язана з військовою сферою. Віталій Шапран наголосив, що одним із факторів таких атак може бути бажання змусити росіян відчути наслідки війни у повсякденному житті.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що російське суспільство особливо гостро реагує на масові незручності - наприклад, проблеми з мобільним інтернетом або черги на автозаправках. За словами економіста, удари по великих сервісах можуть мати значний суспільний ефект, адже вони зачіпають велику кількість людей.

"Те, що має масовий характер, дуже сильно збиває рейтинг Путіна. Wildberries - це приблизний аналог наших "Розетки", "Алло" та інших подібних сервісів. В Росії це майже монополія. Виходить, що удар завдано по сервісах, якими користується дуже багато росіян. Напевно, це робиться для того, щоб вони відчули війну", - пояснив експерт.

Економіст також звернув увагу на зв’язок Wildberries із російським банківським сектором. За його словами, нещодавно російський банк ВТБ розпочав нову емісію акцій через необхідність закрити дефіцит капіталу у близько 600 млрд рублів. Для цього банк об’єднав свої бізнеси саме з групою Wildberries.

Шапран вважає, що удари по логістичній інфраструктурі компанії можуть ускладнити ці плани.

Дивіться відео інтервʼю Віталія Шапрана Главреду про наслідки ударів по складах в Росії:

Який зв’язок ВТБ має з виробництвом "Шахедів"

За словами експерта, ВТБ та його керівник Андрій Костін також пов’язані з фінансуванням виробництва російських ударних дронів типу "Шахед" у Татарстані. Шапран зазначив, що на об’єктах, де виготовляється та зберігається ця продукція, навіть розміщено логотип ВТБ.

"ВТБ і особисто його голова Андрій Костін є одними з фундаторів фінансування виробництва "Шахедів" в Алабузі. Вони цього навіть не приховують. На складах, де ця продукція виробляється і зберігається, розміщено логотип ВТБ, який видно навіть із космосу. Тепер їхніх партнерів, скажімо так, трохи підсмажили. Думаю, це всі причини, які можна назвати публічно", - додав Шапран.

Які цілі Україна може обрати для ударів по РФ - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що призначення Михайла Драпатого означатиме суттєве розширення використання Україною безпілотних систем та високотехнологічних засобів ураження. За словами експерта, йдеться про масштабування операцій на всіх рівнях - від тактичних дронів до ударів у глибокому тилу РФ.

"Блокування Азовського моря, удари по російському тіньовому танкерному флоту в Чорному морі – це лише початок. Розширюватиметься перелік цілей: після НПЗ удари можуть поширитися на газову інфраструктуру, газорозподільчі станції, газові термінали, а також військово-промисловий комплекс. Не лише Wildberries – нехай OZON теж готується", - сказав Коваленко.

Коваленко додав, що підхід Драпатого відрізняється від більш консервативної методології, яку застосовував Олександр Сирський. За його словами, новий командувач робить ставку на інновації та високотехнологічні рішення, а після вирішення організаційних і бюрократичних питань результати таких змін стануть помітними на полі бою.

Удари по Wildberries - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 липня Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки дронів. Внаслідок ударів спалахнули пожежі на складах Wildberries у Шушарах та Новосаратовці.

Після нічної атаки 24 липня на склади Wildberries у РФ російські підприємці почали масово скаржитися в соцмережах. Один із бізнесменів зі сльозами заявив, що через пожежу втратив товар і тепер змушений пояснювати ситуацію працівникам та кредиторам.

Крім цього, вранці 25 липня в російському Єкатеринбурзі пролунали вибухи. За повідомленнями моніторингових каналів, дрони, ймовірно, атакували логістичний склад Wildberries, після чого на території виникла пожежа.

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Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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