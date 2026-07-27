У Вроцлаві поляки напали на пару з України через 'акцент' - подробиці

Українське консульство вже працює над тим, щоб винні отримали покарання.

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Причиною нападу на українців, ймовірно, була національна ненависть / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Поляки побили українців через їх акцент

Внаслідок нападу українці отримали серйозні травми

У Вроцлаві троє поляків побили українську пару. Про інцидент повідомила мама постраждалої дівчини Каріна Кіцай у Threads.

За словами Каріни, її донька Настя з хлопцем Максимом відвідували магазин, де поляки почули їх український акцент. Мама постраждалої стверджує, що саме він став причиною побиття.

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Допис матері постраждалої про побиття українців у Вроцлаві / фото: скріншот

"Моя донька зазнала тяжких травм. Зараз лікарі накладають їй шви на шию. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку. Як мати, я не можу передати словами той біль, страх і відчай, які зараз переживаю", - йдеться у дописі Кіцай.

У якому стані постраждалі

Брат постраждалої Павло Кіцай також розповів, що Анастасію під час бійки кілька разів вдарили по обличчю, проти дівчини застосували електрошокер. У неї внаслідок бійки розірване вухо. У її хлопця Максима розбите обличчя і голова.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео нападу на українців в Польщі:

"Напевно, ви хочете знати, чому це з ними сталося. Анастасія зробила їм (нападникам - Главред) зауваження в "Жабці", бо вони без дозволу пролізли перед ними в чергу, її обізвали. Коли вони вийшли з магазину… це ви вже бачите на відео. Ті, хто мене знає, знають, що, попри стільки років життя в Польщі, я "гаркавлю", так само як і моя сестра, насправді саме це й стало причиною, бо самі нападники цим похвалилися. Маю величезну надію, що цю справу доведуть до кінця і нападники отримають заслужене покарання", - написав Павло.

Допис брата постраждалої про побиття / фото: скріншот

Україна закликала Польщу оперативно відреагувати на напад на українців

Генеральне консульство України у Вроцлаві повідомило, що очікує на оперативну реакцію польських правоохоронців на черговий інцидент, внаслідок якого, за інформацією ЗМІ та соціальних мереж, постраждали громадяни України.

"Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки", - йдеться у повідомленні.

Очільник МЗС Андрій Сибіга вже доручив Генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. ГКУ вже направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща та очікує на офіційну інформацію.

Реакція українського консульства у Вроцлаві на інцидент / фото: скріншот

"У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві", - додали в консульстві.

Напади на українців за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Ірландії вбили 31-річного українця, коли він вийшов за продуктами. Інцидент стався ввечері 16 березня 2026 року в місті Корк. Поліція затримала 40-річного чоловіка за підозрою у смертельному нападі на громадянина України.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 14 лютого вбили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. Її застрелили у власному будинку у місті Васс, що в Північній Кароліні.

Напередодні, 9 лютого, у районі Ліхтенберга в Берліні на парковій лавці біля дитячого майданчика виявили тіло 40-річної жінки. За даними німецьких ЗМІ, загибла була громадянкою України.

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