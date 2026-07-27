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Росія втратила літак L-39 "Альбатрос" у Краснодарському краї - подробиці

Руслана Заклінська
27 липня 2026, 17:34
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Екіпаж літака виконував фігури вищого пілотажу на малій висоті.
Росія втратила літак L-39 'Альбатрос' у Краснодарському краї - подробиці
У РФ розбився військово-навчальний літак L-39 "Альбатрос" / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org

Коротко:

  • У РФ розбився навчальний літак L-39 "Альбатрос"
  • Літак зазнав аварії під час фігур вищого пілотажу
  • L-39 "Альбатрос" - реактивний навчальний літак

У Краснодарському краї Росії розбився навчально-тренувальний літак L-39 "Альбатрос". Літак зазнав аварії під час виконання навчального польоту. Про це повідомив автор авіаційного телеграм-каналу Fighterbomber, російський пропагандист Ілля Туманов.

За інформацією з російських джерел, інцидент стався під час виконання фігур вищого пілотажу на малій висоті. Екіпаж виконував навчальне завдання з відпрацювання складних елементів пілотування. Під час виконання маневрів на низькій висоті літак втратив керування та зазнав аварії.

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Наразі офіційні причини катастрофи не повідомляються. Також немає підтвердженої інформації про стан екіпажу.

Що відомо про літак L-39 "Альбатрос"

Як пише "Мілітарний", L-39 "Альбатрос" - це чехословацький навчально-тренувальний реактивний літак, який широко використовувався для підготовки військових пілотів ще з радянських часів. Повітряне судно призначене для навчання курсантів базовим і складним навичкам пілотування, виконання фігур вищого пілотажу, а також може використовуватися для відпрацювання окремих бойових завдань.

Станом на 2024 рік у Росії залишалося близько 90 таких літаків. L-39 є одним із основних навчальних літаків для підготовки майбутніх військових льотчиків у РФ.

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Російська військова авіація останнім часом зазнає втрат. Зокрема, раніше у Московській області під час тренувального польоту розбився новітній російський винищувач Су-57. За попередніми даними, інцидент стався в Одинцовському районі, а пілот встиг катапультуватися.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявила, що літак міг бути уражений власною системою протиповітряної оборони Росії. За даними спільноти, це стало результатом комплексної операції із використанням HUMINT- та CYBINT-методів, під час якої вдалося вплинути на роботу розрахунку ППО формування "БАРС Москва".

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України атакувала військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Унаслідок удару були уражені сім ангарів, де перебували російські літаки Су-30СМ, Су-30 та Су-24. За даними СБУ, щонайменше сім одиниць авіаційної техніки було знищено або пошкоджено.

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Про джерело: Fighterbomber

Fighterbomber - російський Telegram-канал, присвячений тематиці військової авіації, який веде Ілля Туманов. Канал публікує інформацію про авіаційні події, роботу військової авіації РФ, навчальні польоти, аварії та інші події, пов’язані з повітряно-космічними силами Росії.

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