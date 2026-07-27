"Не Зеленському говорити": в Кремлі зробили різку заяву про війну

Поплічник Путіна заявив, що оцінювати наміри РФ не входить до повноважень української сторони.

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Пєсков утримався від коментарів інформації, яку розкрив Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

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В Кремлі не коментують намір залучити до війни бійців з КНДР

Український лідер, на думку Пєскова, не може коментувати плани РФ

Прес-секретар кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про плани Москви залучити додаткові 30 тисяч бійців із КНДР.

Як повідомляють російські ЗМІ, за його словами, глава української держави нібито не має повноважень коментувати наміри Кремля. Водночас Пєсков ні не спростував, ні не підтвердив інформацію, яку напередодні озвучив Зеленський.

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"Не вважаю за необхідне їх коментувати. Не Зеленському говорити про наші плани", - наголосив спікер Кремля.

Участь військових з КНДР у війні з Україною

Главред писав, що 25 липня президент Володимир Зеленський заявив, що ще 30 тисяч північнокорейських військовослужбовців можуть поповнити лави російської окупаційної армії найближчим часом.

"Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня у Воронезькій області готуються до їхнього прийому. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет", - сказав тоді він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що це загроза не лише для України, адже РФ допомагає КНДР навчатися вести війну, вдосконалює їхнє озброєння та надає їм досвід реального застосування зброї.

Допомога КНДР Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Північна Корея стала одним із найбільших постачальників озброєння для Росії, забезпечуючи, за оцінками української розвідки, від 25% до 40% потреб російської армії в артилерійських боєприпасах.

Раніше стало відомо, що ще з 2025 року близько 10 тисяч військових із Північної Кореї перебували поблизу російсько-українського кордону. Вони виконували охоронні завдання.

Напередодні повідомлялося, що КНДР не спроста погоджується відправляти своїх військовослужбовців до Росії. Таким чином Північна Корея хоче отримати досвід сучасних бойових дій.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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