Дрони атакували Самарську область РФ: горить один із найбільших НПЗ "Роснафти"

Коротко:
- На світанку в Самарській області пролунала серія вибухів
- Безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод
- На території НПЗ "Роснафти" почалася сильна пожежа
На світанку 10 червня в Самарській області Росії прогриміли вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.
Після серії вибухів над територією НПЗ піднялася пожежа та густий чорний дим, пише російський Telegram-канал Astra.
Куйбишевський НПЗ у Самарі — це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Відомо, що зараз переробні потужності НПЗ становлять не менше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.
У Мережі з'явилися кадри нальоту дронів на об'єкт:
Губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев на момент публікації матеріалу не підтверджував і не коментував атаки на регіон. Близько п'ятої години ранку він лише попереджав про ракетну небезпеку для регіону.
Новокуйбишевський НПЗ вже атакували в січні цього року. У серпні 2025 року Куйбишевський НПЗ призупиняв роботу після атаки БПЛА.
У березні 2024 року безпілотники пошкодили на нафтопереробному заводі одну з установок, виробничий цикл також було призупинено.
"Фламінго" атакували завод у Чебоксарах — новини
Як писав Главред, рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.
Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.
Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.
Атаки на території РФ - останні новини
Як писав Главред, 1 червня та в ніч на 2 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, було атаковано НПЗ "Ільський", ЗРГК "Панцир-С1" та корабель.
У ніч на 31 травня українські військові застосували "далекобійні санкції" і завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратові.
Рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог пролунала серія вибухів.
У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ". У Воронежі атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України. Аеродром був, імовірно, атакований ракетами Storm Shadow.
Крім того, в ніч на 27 травня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Під ударом вкотре опинилося портове місто Туапсе та місцевий НПЗ.
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Про джерело: Astra
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