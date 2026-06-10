Дрони атакували Самарську область РФ: горить один із найбільших НПЗ "Роснафти"

На Новокуйбишевському нафтопереробному заводі пролунали потужні вибухи.

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Куйбишевський нафтопереробний завод горить у Самарі після атаки / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

На світанку в Самарській області пролунала серія вибухів

Безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод

На території НПЗ "Роснафти" почалася сильна пожежа

На світанку 10 червня в Самарській області Росії прогриміли вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Після серії вибухів над територією НПЗ піднялася пожежа та густий чорний дим, пише російський Telegram-канал Astra.

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Куйбишевський НПЗ у Самарі — це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Відомо, що зараз переробні потужності НПЗ становлять не менше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.

У Мережі з'явилися кадри нальоту дронів на об'єкт:

Новокуйбишевський НПЗ / Фото: t.me/astrapress

Новокуйбишевський НПЗ горить після атаки / Фото: t.me/astrapress

Губернатор Самарської області РФ В'ячеслав Федорищев на момент публікації матеріалу не підтверджував і не коментував атаки на регіон. Близько п'ятої години ранку він лише попереджав про ракетну небезпеку для регіону.

Новокуйбишевський НПЗ / Фото: t.me/astrapress

Новокуйбишевський НПЗ вже атакували в січні цього року. У серпні 2025 року Куйбишевський НПЗ призупиняв роботу після атаки БПЛА.

У березні 2024 року безпілотники пошкодили на нафтопереробному заводі одну з установок, виробничий цикл також було призупинено.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

"Фламінго" атакували завод у Чебоксарах — новини

Як писав Главред, рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.

Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

​Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, 1 червня та в ніч на 2 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, було атаковано НПЗ "Ільський", ЗРГК "Панцир-С1" та корабель.

У ніч на 31 травня українські військові застосували "далекобійні санкції" і завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратові.

Рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог пролунала серія вибухів.

У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ". У Воронежі атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України. Аеродром був, імовірно, атакований ракетами Storm Shadow.

Крім того, в ніч на 27 травня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Під ударом вкотре опинилося портове місто Туапсе та місцевий НПЗ.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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