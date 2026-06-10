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ЗСУ застосували далекобійні санкції: "Фламінго" вразили цілі в РФ за 900 км від фронту

Анна Ярославська
10 червня 2026, 12:03
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Під удар потрапили завод ВНІІР Прогрес у Чебоксарах, Куйбишевський НПЗ і танкер тіньового флоту в Чорному морі.
Напад на НПЗ у Росії
Ударів зазнали заводи та нафтова інфраструктура РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • ЗСУ завдали нічних ударів по військових і паливних об'єктах у РФ
  • Ракети "Фламінго" вразили оборонний завод ВНІІР у Чебоксарах
  • У Самарі спалахнув НПЗ, а в Чорному морі підбито тіньовий танкер

У ніч на 10 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підприємства з виробництва навігаційних систем для ракет і БПЛА, нафтопереробного заводу та танкера тіньового флоту.

відео дня

Атака на Чебоксари 10 червня 2026

Так, у республіці Чувашія завдано удару по заводу "ВНІІР-Прогрес" у місті Чебоксари. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

"Удар завдали воїни Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України українськими ракетами FP-5 "Фламінго". Відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до об'єкта становить понад 900 км", — зазначили в Генштабі.

Підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння Російської Федерації. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу "Комета", що використовуються в ударних БПЛА типу Shahed (Герань-2), крилатих ракетах "Калібр", оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", а також уніфікованих модулях планування та корекції авіаційних бомб.

Удар по НПЗ у Самарській області

У Самарській області уражено нафтопереробний завод "Куйбишевський" у місті Самара. На території підприємства спалахнула пожежа.

Куйбишевський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи в РФ. Річний обсяг переробки становить близько 3,7 млн тонн нафти.

Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційних військ держави-агресора.

ЗСУ застосували далекобійні санкції:
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Удар по танкеру тіньового флоту РФ

Крім того, уражено танкер тіньового флоту Росії WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна.

У Генштабі повідомили, що танкер WEST Horizon використовується в схемах тіньового флоту РФ для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій та обмежень.

Крім того, за результатами розвідки ураженого 6 червня 2026 року арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Велика Іжора Ленінградської області РФ підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків.

Зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.

"Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості російського агресора щодо ведення війни проти України та завдавати шкоди його військовому потенціалу", - додали в Генштабі.

Зеленський підтвердив атаки по РФ

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив атаки на важливі об'єкти на території країни-агресора.

"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських військових об'єктів та нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у військовий завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!", — написав Зеленський у Telegram.

ЗСУ застосували далекобійні санкції:
​Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Глава держави додав, що минулої ночі під удар потрапив нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні.

"Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, ССС та ГУР. Отримали також цілком справедливі відповіді СБУ та два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирській області на відстані 700 км", – додав Зеленський.

Дивіться відео - Зеленський показав наслідки атаки на РФ 10 червня:

Знімок екрана

Атаки на території РФ – останні новини

Як писав Главред, рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) прогриміла серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив ракетний удар по місту.

Зазначимо, Чебоксари розташовані приблизно за 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Після серії вибухів над територією НПЗ піднялася пожежа і густий чорний дим.

Куйбишевський НПЗ у Самарі — це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Відомо, що зараз переробні потужності НПЗ становлять не менше 8-9 мільйонів тонн нафти на рік.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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