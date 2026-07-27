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Гучні погрози Ірану на адресу України: у ВМС жорстко попередили Тегеран

Олексій Тесля
27 липня 2026, 20:00оновлено 27 липня, 21:00
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Україна розглядає об’єкти, задіяні у забезпеченні російських військ, як законні військові цілі, заявляють у ВМСУ.
Дмитро Плетенчук
Дмитро Плетенчук прокоментував погрози з боку Ірану / Колаж: Главред, фото: Facebook/Taclbery, Pexels/aboodi vesakaran

Головне із заяв Плетенчука:

  • Україна не вважає за необхідне враховувати думку держави, яка допомагає РФ у війні
  • Будь-які об’єкти військової логістики, що допомагають армії РФ, можуть бути законними цілями

У Військово-морських силах України прокоментували заяви Ірану, що пролунали після ударів по суднах в акваторії Каспійського моря.

Представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що Україна розглядає об’єкти, задіяні в забезпеченні російських військ, як законні військові цілі.

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Коментуючи позицію Тегерана, Плетенчук зазначив, що Україна не вважає за необхідне враховувати думку держави, яка надає Росії допомогу у війні.

"У таких ситуаціях часто кажуть: „Нехай холодною водою запиють". Мабуть, у них там дуже спекотно, і цієї води просто немає", - сказав він.

Представник ВМС підкреслив, що мова йде не лише про політичну підтримку Москви. За його словами, Іран відіграв важливу роль у посиленні російських можливостей, пов’язаних із застосуванням безпілотників.

"Країна, яка підтримує іншого ворога не тільки на словах, а й безпосередньо, надавши йому такий інструмент терору, як дрони-камікадзе, розширивши їхнє виробництво на своїй території та проводячи навчання операторів, - мабуть, її думка є останньою, яка має нас хвилювати в такій ситуації", - підкреслив Плетенчук.

Він також заявив, що будь-які об’єкти військової логістики, які використовуються для постачання російських підрозділів, можуть розглядатися як законні цілі.

За словами Плетенчука, якщо українські розвідувальні органи отримують підтверджену інформацію про подібні об’єкти, зокрема завдяки міжнародній співпраці, подальші дії України є закономірними.

Гучні погрози Ірану на адресу України: у ВМС жорстко попередили Тегеран
/ Главред

Чи може Іран завдати удару по Україні: думка експерта

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що гучні заяви Тегерана на адресу України навряд чи переростуть у реальні військові дії.

"Певною мірою ці заяви є порожніми словами. Хоча Іран має у своєму розпорядженні ракети, зокрема балістичні, здатні долати такі відстані, їхня траєкторія пролягатиме через територію третіх країн. А застосування ракетної зброї через їхній повітряний простір фактично може розцінюватися як акт збройної агресії", – зазначив Селезньов.

За його словами, Ірану довелося б враховувати реакцію держав, через повітряний простір яких могли б пролітати ракети.

"Я думаю, що представники режиму аятол також враховуватимуть ці ризики. А порожні заяви – це для них традиція", – підкреслив Селезньов у коментарі УНІАН.

При цьому експерт не виключив ймовірність провокацій, однак підкреслив, що прямий військовий напад виглядає малоймовірним.

"Мовляв, через дії України вони зазнають втрат, але при цьому замовчують те, що самі є одним із спонсорів російської армії. Іран постачає їй, зокрема, ті самі "Шахеди", які щоночі вбивають мирних українців. Тому всі ці розмови, як то кажуть, для бідних. А що стосується можливого акту збройної агресії з боку Ірану, то у мене є серйозні сумніви. Очевидно, що мати бажання і мати можливість – це різні речі", – підкреслив Селезньов.

Говорячи про перспективи подальшої військової допомоги Москві, експерт припустив, що зараз Іран зосереджений на власних проблемах і навряд чи суттєво розширюватиме постачання озброєння.

"Я думаю, що в Ірану й без того чимало проблем, адже він де-факто перебуває у стані війни зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем. До того ж Іран примудрився остаточно зіпсувати відносини з країнами Перської затоки, атакувавши їх без жодного приводу. Тому, гадаю, він скоріше прибере зброю для себе, ніж збільшуватиме обсяги її поставок російській армії чи передаватиме їй більше боєприпасів", - переконаний Селезньов.

Раніше Іран висунув жорстке звинувачення на адресу Зеленського. В Ірані звинуватили Україну в "грубому порушенні" Статуту ООН.

Як раніше повідомляв "Главред", Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. У результаті атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безпосередньо пов’язані з поставками зброї з Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна та пригрозив "відповіддю". МЗС Ірану засудило напад на судно в Каспійському морі та заявило про право на "відповідні дії".

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Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к - український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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