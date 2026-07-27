Коли Україна почне бити балістичними ракетами по Москві - названо терміни

Конкретний місяць залежить від результатів стендових випробувань двигуна, після яких ракета буде використовуватись для ударів по цілях в Росії.

https://glavred.net/war/kogda-ukraina-budet-bit-ballisticheskimi-raketami-po-moskve-nazvany-sroki-10783991.html Посилання скопійоване

Удари балістики по Москві - в Fire Point назвали терміни перших ударів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Удари балістикою по Москві почнуться восени

Затримку спричинило будівництво трьох заводів під двигуни

Балістична ракета доставляє 800 кг на 850 км

Удари українськими балістичними ракетами по Москві розпочнуться цієї осені, а конкретний місяць визначать результати стендових випробувань двигуна. Про це повідомив співвласник компанії Fire Point, яка виробляє зокрема ракети "Фламінго", Денис Штілерман в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Наразі ключове завдання виробника - підтвердити надійність силової установки та цілісність корпусу під навантаженням, і лише після цього виріб переходить у наступну фазу.

відео дня

"ТЗП витримує, конструкція не руйнується. Двигун працює. Далі ми запускаємо відразу ж, проводимо тестовий політ. Бачимо, що все працює відповідно до польотного завдання", - розповів Штілерман.

Об'єкти для перших бойових пусків обиратиме командування, і серед них співвласник Fire Point не очікує другорядних.

"І далі вже починаються польоти на територію Росії. Військові визначатимуть, куди. Але я думаю, звичайно ж, це будуть якісь значущі цілі вже відразу ж", - зазначив він.

Дивіться відео узаяви Штілермана:

/ Скріншот

Назвати конкретний місяць, коли варто очікувати удари українською балістикою по Москві Штілерман відмовився. Усі терміни, за його словами, підв'язані виключно до того, як відпрацює двигун на стенді. Робота, наголошує він, ведеться у максимально стислі строки.

Припущення про те, що виробник досі не досягнув потрібної точності влучань, Штілерман відкидає. Причина зсуву графіка була суто інфраструктурною - і йшлося про новий виробничий об'єкт з потрійним запасом міцності.

"Мова йде про те, що у нас просто там не побудували ПХЗ. Нам потрібно було побудувати в Україні, причому ми ж ніколи не будуємо один ПХЗ, ми побудували три ПХЗ для того, щоб заливати двигун. Щоб, якщо один зруйнується, ми могли відразу переїхати на інший", - вказує він.

Йдеться про величезне підприємство з міксерами, які здійснюють заливку палива. Габарити самої ракети Штілерман описує через її бойові параметри.

"800 кілограмів доставити на 850 кілометрів - це така велика ракета", - сказав він.

Балістична ракета FP-9 / Інфографіка: Главред

"Крим має повернутися до України"

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть українські балістичні ракети, спрямовані по цілях у Москві, стати вирішальним фактором у війні та найкоротшим шляхом до перемоги України, співвласник Firepoint Денис Штілерман висловив думку, що самих лише ракет для цього недостатньо.

На його переконання, вирішальний ефект може забезпечити лише комплексний підхід. Він позитивно оцінив нинішнє військове керівництво України, зазначивши, що воно займає безкомпромісну позицію щодо Росії та здатне реалізувати заходи, які зрештою можуть призвести до розпаду російської держави.

Штілерман також заявив, що вже помітні ознаки внутрішніх змін у Росії. За його словами, у Москві суттєво зросла вартість пального, а на тимчасово окупованому Кримському півострові бензин значно подорожчав. Він стверджує, що Крим фактично опинився без належного забезпечення, про що, на його думку, свідчать порожні полиці в магазинах та дефіцит товарів. Експерт вважає, що Росія наближається до серйозної внутрішньої кризи.

"Крим - це вже все. Вони про Крим забули. Вони його вже кинули. Це вже на 100%. Бо я бачу порожні полиці магазинів у Криму. Відсутність усього. До колапсу їм залишилося дуже недалеко", - стверджує Штілерман.

Фінал війни він жорстко привʼязує до територіального питання і нагадав пораду президента Азербайджану Алієва, який закликав ніколи не погоджуватися з окупацією.

"Зрозумійте, ця війна не зможе закінчитися, доки ми не відновимо кордони 1991 року", - переконаний він.

Другий обов'язковий елемент - усунення самої можливості нового нападу, інакше Україна десятиліттями фінансуватиме оборону від сусіда і втрачатиме інвесторів через 3000 кілометрів кордону з ворожими державами.

"А доти, доки ми не зруйнуємо Російську імперію або не створимо якусь 500-кілометрову демілітаризовану зону на території Росії, якщо вона не розвалиться... Ви розумієте, що ми перетворимося на країну, поруч з якою живе просто агресивний сусід, і нам доведеться витрачати величезні кошти на протистояння цьому сусідові", - наголосив Штілерман.

Ключові цілі на території РФ, які може вразити ракета FP-9 / Інфографіка: Главред

Чому Україна не зможе запустити виробництво балістики до кінця війни - коментар експерта

Серійного виробництва балістичних ракет в Україні не варто очікувати до завершення війни. Про це повідомив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський в етері телеканалу Київ24.

Головна перешкода - швидкість, з якою противник змінює систему перехоплення. Рішення, які пробивають захист сьогодні, за кілька місяців можуть виявитися марними, тому кожен виріб проходить безперервне доопрацювання.

"Конвеєрного виробництва до кінця війни не буде. Тому що будь-який засіб, який ми запускаємо по ворожій території потребує постійного апгрейду. Відповідно, говорити про серійне виробництво зарано", - зазначив Храпчинський.

Класична модель, за якої підприємство штампує однотипні вироби, працює в іншій ситуації, переконаний Храпчинський: коли озброєння накопичують на складах або витрачають на полігонних стрільбах. У бойових умовах цикл інший - параметри й можливості виробу переглядають кожні три-шість місяців.

Вихід експерт бачить в архітектурі самих виробів: конструкція має дозволяти швидко замінювати окремі вузли, не переробляючи всю платформу.

"Саме тому я наголошую, що будь-яка сучасна зброя повинна бути модульною", - додав Храпчинський.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики ISW зазначали, що удари по складах Wildberries створюють додаткові вимоги до захисту важливих об'єктів Росії і тиснуть на її ППО. Після останніх атак Кремль терміново посилює ППО у Московській області та навколо ключових активів. За минулий тиждень Україна вдарила щонайменше по 10 складах Wildberries.

Прес-служба Russ & Wildberries повідомила про завчасну планову евакуацію логістичного центру в Єкатеринбурзі у звʼязку з інцидентом на об'єкті. Відео та свідчення свідчать про атаку дронами на склад, що призвела до пожежі на території логістичного центру.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив про ураження важливої інфраструктури в кількох регіонах РФ під час нічних атак. За повідомленнями місцевих, зафіксовано масовану атаку дронів на Ярославль, Ростов та Бєлгород. Унаслідок атак у Бєлгороді сталося аварійне відключення світла і пошкодження житлових будинків.

Читайте також:

Про персону: Денис Штілерман Денис Штілерман - співвласник і головний конструктор української компанії, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві, Fire Point.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред