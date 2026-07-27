Названо цілі нових масованих ударів по містах України: куди буде бити Росія

Обсяг ремонтів у великих містах цьогоріч зрівнявся з п'ятьма попередніми роками, однак гарантій, що інфраструктура витримає удари, не існує.

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Росія готує міста України до життя без тепла: які регіони під загрозою взимку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Чернігівської області

Ключові тези:

Атаки на енергетику взимку неминучі

Головний ризик - втрата опалення під час морозів

Цієї зими країна-агресорка Росія знову може завдати масованих ударів по критичній інфраструктурі. Найбільший ризик очікується для Києва, Харкова, Дніпра та Одеси. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю телеканалу Київ24.

Розрахунок противника експерт описує як цілеспрямований тиск на базові умови існування у великих населених пунктах.

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"Точно ворог буде атакувати, точно ворог ставить собі за мету зробити міста України максимально непридатними для життя, і росіяни стабільні в своїх діях вже кілька років поспіль", - зазначив Харченко.

За його словами, координацією ударів по українських об'єктах займалися не три, а сім російських штабів, які працювали синхронно. Харченко зазначив, що масштаб робіт на об'єктах у чотирьох найбільших містах - Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі - змінився принципово.

"Те, що робиться цього року, можна порівняти з тим, що робиться за останні п'ять років разом в якості підготовки до зими", - наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Поворотним моментом стала попередня зима, яка виявилася критично складною для Києва, Одеси, Харкова та Чернігова.

"Нарешті почули інженерів, нарешті почули тих, хто працює в сфері енергетики і критичної інфраструктури, і почалися щонайменше дії, спрямовані на те, щоб цю інфраструктуру зміцнити", - сказав він.

Ключову загрозу для мешканців великих міст фахівці окреслювали задовго до перших масованих обстрілів, але тоді ці попередження не мали адресата.

"Головний ризик – це втрата опалення під час морозів, це вже всі зрозуміли. Три роки про то казали. Під час війни ніхто не хотів чути, якось там та буде. Тепер зрозуміло, що якось та не буде", - констатував Харченко.

Значні кошти в міжсезоння справді вкладені, а кількість реалізованих проєктів велика. Проте абсолютного захисту від ударів це не дає.

"Чи можна дати гарантію, що все, що робиться, дасть результат, коли там ніякі атаки нам не страшні? Ні, такої гарантії не існує. І далі починається змагання. Ми краще приготуємось, чи вони сильніше атакуватимуть", - резюмував експерт.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Загроза масованого удару - монітори назвали ціль наступної атаки окупантів

Київ і передмістя перебувають у зоні підвищеного ризику російських атак у найближчі години. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

"За результатами аналізу моніторингових даних, у найближчий час існує підвищена загроза ударів у межах столиці та прилеглих населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Перелік локацій оприлюднили, щоб мешканці могли зорієнтуватися на місцевості. Водночас канал застерігає: названі топоніми не є вказівкою на конкретні об'єкти, а виконують роль виключно географічних орієнтирів.

Максимальну обережність радять зберігати жителям Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Подільського, Оболонського та Дарницького районів Києва.

До переліку також увійшли населені пункти Київської області - Буча, Гостомель, Ірпінь, Горенка, Коцюбинське, Обухів, Українка, Трипілля, Бровари, Княжичі, Проліски, Ревне та Вишгород.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко інформував про ракетний удар по столиці. За його словами, внаслідок атаки по Києву балістикою зафіксовано загоряння у трьох районах міста. За даними ДСНС, у Деснянському районі згорів склад та пошкоджено автівки на парковці, усі пожежі ліквідовано.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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