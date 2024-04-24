"Життя у помаранчевому кольорі": Афіни накрила імла від пилу із Сахари

Пейзажі грецької столиці стали схожі на марсіанські через піщану бурю.

https://glavred.net/world/zhizn-v-oranzhevom-cvete-afiny-nakryla-mgla-ot-pyli-iz-sahary-10560179.html Посилання скопійоване

Афіни стали "помаранчевими" через пилову бурю / Колаж: Главред, фото: скріншот

Афіни стали "помаранчевими" через те, що вітри принесли в столицю Греції пісок із Північної Африки. Подібні хмари пустельного пилу вже накривали Грецію наприкінці березня та на початку квітня. Тоді вони також накрили частину Швейцарії та південну Францію.

Як пише Aljazeera, небо над південною Грецією набуло помаранчевого відтінку. Хмари пилу накрили Акрополь та інші пам'ятки Афін.

Причиною появи "марсіанського фільтра" стало відбиття сонячних променів у частинках пилу, пише Kathimerini.

відео дня

"Південні вітри, що несуть африканський пил, зустрічали прохолодніші течії, що йдуть з півночі, внаслідок чого пил піднімався разом із теплим повітрям на велику висоту, до двох кілометрів, і залишався там. На частинках пилу відбивалися сонячні промені та надавали цього червоного відтінку", - пояснив Нікос Міхалопулос, директор з досліджень Національної обсерваторії Афін.

Очікується, що в середу небо проясниться, оскільки вітер змінить напрямок, а температура повітря знизиться.

Дивіться відео - Столицю Греції накрила помаранчева імла від пилу із Сахари:

Чим небезпечна піщана буря із Сахари

Якість повітря погіршилася в багатьох районах Греції. У середу вранці через пил не було видно Акрополь в Афінах. Хмара досягла півночі країни аж до Салонік.

Місцеві чиновники закликали людей, які мають респіраторні захворювання, обмежити час перебування на відкритому повітрі, носити захисні маски й уникати фізичних вправ, поки хмари пилу не розвіються.

"Збільшення кількості твердих частинок в атмосфері може погіршити респіраторні захворювання, такі як астма, бронхіт та алергія. Люди з уже наявними респіраторними захворюваннями особливо вразливі в періоди підвищеного рівня запиленості", - заявили в Грецькому товаристві пульмонологів.

"Дрібні частинки пилу можуть проникати глибоко в легені та навіть потрапляти в кровотік. Для людей із такими захворюваннями, як астма, бронхіт або хронічна обструктивна хвороба легенів, вплив цих частинок може погіршити симптоми", - попереджають лікарі.

Африканський пил може викликати у деяких людей реакції алергічного типу.

Частинки пилу також можуть сприяти запаленню, окислювальному стресу і звуженню судин, що може збільшити ризик серцевих нападів, інсультів та інших серцево-судинних захворювань, особливо серед уразливих груп населення.

Пилова буря в Україні

На початку квітня в Києві та багатьох інших регіонах України посилилася потужна пилова буря, яка долетіла аж із Сахари. Через сильні пориви вітру пісок не просто осідав на поверхні, а літав, утворюючи справжню бурю.

Прессекретарка Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи варто українцям готуватися до нової пилової бурі та коли це може статися знову.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред