УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Життя у помаранчевому кольорі": Афіни накрила імла від пилу із Сахари

Анна Ярославська
24 квітня 2024, 12:10оновлено 24 квітня, 13:05
Пейзажі грецької столиці стали схожі на марсіанські через піщану бурю.
Афіни стали
Афіни стали "помаранчевими" через пилову бурю / Колаж: Главред, фото: скріншот

Афіни стали "помаранчевими" через те, що вітри принесли в столицю Греції пісок із Північної Африки. Подібні хмари пустельного пилу вже накривали Грецію наприкінці березня та на початку квітня. Тоді вони також накрили частину Швейцарії та південну Францію.

Як пише Aljazeera, небо над південною Грецією набуло помаранчевого відтінку. Хмари пилу накрили Акрополь та інші пам'ятки Афін.

Причиною появи "марсіанського фільтра" стало відбиття сонячних променів у частинках пилу, пише Kathimerini.

відео дня

"Південні вітри, що несуть африканський пил, зустрічали прохолодніші течії, що йдуть з півночі, внаслідок чого пил піднімався разом із теплим повітрям на велику висоту, до двох кілометрів, і залишався там. На частинках пилу відбивалися сонячні промені та надавали цього червоного відтінку", - пояснив Нікос Міхалопулос, директор з досліджень Національної обсерваторії Афін.

Очікується, що в середу небо проясниться, оскільки вітер змінить напрямок, а температура повітря знизиться.

Дивіться відео - Столицю Греції накрила помаранчева імла від пилу із Сахари:

Скриншот

Чим небезпечна піщана буря із Сахари

Якість повітря погіршилася в багатьох районах Греції. У середу вранці через пил не було видно Акрополь в Афінах. Хмара досягла півночі країни аж до Салонік.

Місцеві чиновники закликали людей, які мають респіраторні захворювання, обмежити час перебування на відкритому повітрі, носити захисні маски й уникати фізичних вправ, поки хмари пилу не розвіються.

"Збільшення кількості твердих частинок в атмосфері може погіршити респіраторні захворювання, такі як астма, бронхіт та алергія. Люди з уже наявними респіраторними захворюваннями особливо вразливі в періоди підвищеного рівня запиленості", - заявили в Грецькому товаристві пульмонологів.

"Дрібні частинки пилу можуть проникати глибоко в легені та навіть потрапляти в кровотік. Для людей із такими захворюваннями, як астма, бронхіт або хронічна обструктивна хвороба легенів, вплив цих частинок може погіршити симптоми", - попереджають лікарі.

Африканський пил може викликати у деяких людей реакції алергічного типу.

Частинки пилу також можуть сприяти запаленню, окислювальному стресу і звуженню судин, що може збільшити ризик серцевих нападів, інсультів та інших серцево-судинних захворювань, особливо серед уразливих груп населення.

  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea
  • Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари
    Афіни стали помаранчевими: місто накрив пил із Сахари Фото: скріншот, twitter.com/apomechanesthea

Пилова буря в Україні

На початку квітня в Києві та багатьох інших регіонах України посилилася потужна пилова буря, яка долетіла аж із Сахари. Через сильні пориви вітру пісок не просто осідав на поверхні, а літав, утворюючи справжню бурю.

Прессекретарка Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи варто українцям готуватися до нової пилової бурі та коли це може статися знову.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Греція Сахара пилова буря
Реклама

Головне за день

Україну накрив пил із Сахари: українці публікують відео "брудного" дощу

Україну накрив пил із Сахари: українці публікують відео "брудного" дощу

12:58 Синоптик
Росіяни масово дезертирують з фронту: в розвідці Британії назвали рекордні цифри

Росіяни масово дезертирують з фронту: в розвідці Британії назвали рекордні цифри

12:42 Україна
Масштабні вибухи і пожежа: СБУ атакувала 2 нафтобази в Смоленській області - ЗМІ

Масштабні вибухи і пожежа: СБУ атакувала 2 нафтобази в Смоленській області - ЗМІ

11:42 Україна
Всі головні новини

Популярне

Живіть тепер із цим : Настя Приходько обманом потрапила на російське шоу 13791

"Живіть тепер із цим": Настя Приходько обманом потрапила на російське шоу

3 бригади пройшли вперед : Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході 7131

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу 6363

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу

Скоро переплюне бабусю: онук Пугачової поділився карколомною новиною зі США 4599

Скоро переплюне бабусю: онук Пугачової поділився карколомною новиною зі США

Останні новини

12:58

Україну накрив пил із Сахари: українці публікують відео "брудного" дощу

12:55

"Прилетіло дуже сильно": Артем Пивоваров зламав ніс шанувальниці на концерті

12:42

Росіяни масово дезертирують з фронту: в розвідці Британії назвали рекордні цифри

12:41

Символічно: хто оголошуватиме бали від українського нацжурі на Євробаченні-2024

12:26

"Реклама російської війни": легенда хокею розпік путініста-хокеїста Овечкіна

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
12:10

"Життя у помаранчевому кольорі": Афіни накрила імла від пилу із СахариФотоВідео

12:09

Україна має йти в ногу з ЄС у питанні оподаткування тютюнових стіків - експерт

11:42

Масштабні вибухи і пожежа: СБУ атакувала 2 нафтобази в Смоленській області - ЗМІ

11:42

Сором: путініст Філіп Кіркоров зганьбився на сцені на всю Росію

Реклама
11:37

У США померла популярна російська блогерка

11:18

"Було багато проблем": експерт сказав, як змінить ситуацію на фронті допомога від США

11:15

Ракетний удар по Одесі коштував РФ $10 млн: у ЗСУ сказали, куди поцілили окупантиФото

11:13

Що можна зробити зі старого бойлера: як вдало прилаштувати старий агрегат

11:04

"У окупантів агонія": в ЗСУ анонсували сюрпризи для росіян на фронті

10:57

Хара пояснив, чому Конгрес схвалив допомогу Україні та до чого тут Трамп

10:54

Приголомшлива закуска на Великдень 2024: цей рецепт стане хітом і вразить усіхВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 25 квітня: Змії - проблеми зі здоров'ям, Кроликам - великі суперечки

10:24

Лишилась без допомоги: у путіністки Кудрявцевої померла сестра

10:11

У Маріуполі прогриміла серія вибухів: можливі "прильоти"

10:09

Холоди відступлять, в Україну йде потепління: синоптик назвала дати

Реклама
10:09

ЗСУ вибили окупантів з позицій поблизу Часового Яру: в ISW розкрили деталі

10:08

"Моя любов": колишня дружина Узєлкова показала свого найдорожчого чоловіка

09:44

Чим можна відлякати вуличних котів: як вирішити пахучу проблему

09:38

Гороскоп на травень 2024: Левам - подорож, Скорпіонам знадобиться допомога

09:29

РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові: багато постраждалихФото

09:25

Гороскоп на завтра 25 квітня: Леви - вчіться програвати, Козерогам - важливе повідомлення

09:00

"Я співала і співатиму до Перемоги, бо військовим дуже потрібна допомога" — 10-річна Анна-Марія Герман

08:59

"Інтенсивність буде вищою": Москва пригрозила новими ударами по Україні

08:55

Візит Шольца до Китаю: жодних зобов'язань на себе товариш Сі не взявПогляд

08:51

"Працює як диво": сантехнік показав, як за 15 хвилин прочистити каналізацію

08:30

Церковне свято 25 квітня: що заборонено робити у день святого апостола Марка

08:25

РФ змінить цілі та посилить удари: в ISW назвали ймовірні терміни

07:53

"Дрончик прилетів, і не один": у РФ після вибухів горить НПЗВідео

07:31

В Одесі пролунали вибухи, РФ атакувала місто ракетами: що відомоФото

07:10

Лише найуважніший знайде "неправильне тістечко" за 4 секунди: загадка для розумників

06:50

Україна після війни: чому українцям варто повчитися у німцівПогляд

06:42

Сенат США проголосував за виділення військової допомоги Україні

05:34

Гороскоп на травень 2024 для Дів: нагорода, нова мета та переїздВідео

03:45

Коли краще пити каву зранку: експерт назвав точний час

03:00

"Абсолютно демонстративно": Маша Єфросиніна розповіла про конфлікт із Юрієм Горбуновим

Реклама
02:40

Експерт дав оцінку прогнозу Буданова про "важкий" травень: чого чекати

02:10

"Гірше за втрату Авдіївки": полковник ЗСУ розповів про небезпечну ситуацію на фронті

01:50

Путіністка Евеліна Бльоданс розповіла про повернення Алли Пугачової до РФ

01:28

Може скоро "відкинути ковзани": спливли нові деталі хвороби Кадирова

23 квітня, вівторок
23:53

Встиг дійти до машини: на чоловіка путіністки Поплавської напали в Москві

23:49

Як очистити лоток для порошку в пральній машині: знахідка вас здивує

23:25

США вперше передадуть Україні ATACMS великої дальності - CNN

23:01

Більше не секрет: стало відомо, де зараз старший Павлік

23:00

Потрібно негайно зробити важливу дію: священник розповів, чому сняться померліВідео

22:27

Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти