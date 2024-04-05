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"Може бути знову": коли Україну атакує нова пилова буря із Сахари

Ангеліна Підвисоцька
5 квітня 2024, 17:04
Синоптики стверджують, що ситуація із пиловою бурею із Сахари, яка раніше накрила Україну, вже стабілізувалась.
пылевая буря
Коли Україну накриє нова пилова буря / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Україну атакувала пилюка з самої Сахари і вже відійшла на схід. Речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла під час пресконференції про те, чи слід українцям готуватися до нової пилової бурі та коли це може статися знову.

Нині ситуація в Україні стабілізувалася.

"Зараз в інтернеті багато пишуть про те, що може бути знову таке. Дійсно, по території Франції чергова порція пилу надійшла до цієї країни", - сказала Птуха.

відео дня

Водночас вона каже, що не слід очікувати нову пилову бурю до 10 квітня.

"Зараз на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу (з Сахари, - ред) ми не очікуємо ... До нас приходив атмосферний грозовий фронт, який ніс із собою більше вологи – хмари і опади. Перед ним було шквалисте посилення вітру. Він піднімав переважно пил та пісок нашого місцевого походження. Запиленість атмосфери, яка була від Сахари, при цьому зберігалася. Але після проходження цього атмосферного фронту і вологи, яка надійшла до території України із заходу, пил вимився з атмосфери. І зараз вже стабілізувалась ситуація", - зазначила Птуха.

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 квітня. Він розповів, коли Україну накриє майже літня спека – температура підскочить до +28. Але разом з аномально високими температурами повітря у нашу державу прийдуть також дощі та грози.

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

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