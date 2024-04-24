Холоди відступлять, в Україну йде потепління: синоптик назвала дати

Погода в Україні цього тижня поступово почне змінюватися - синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує поступове підвищення температури. Утім, швидкого повернення тепла чекати не варто.
На погоду впливатимуть атмосферні фронти з південного заходу. Дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями, передає NV.
"Типова весняна погода: буде трохи вітру під час проходження атмосферних фронтів. 23 і 26 квітня в денні години переважно без опадів у більшості регіонів. Весняне сонце приємно прогріє приземний шар повітря", - розповіла Птуха.
Погода на сьогодні та на завтра - прогноз синоптика
У середу, 24 квітня, у більшості регіонів пройдуть дощі.
25 квітня опади очікуються лише на правобережній частині України.
Температура повітря підвищиться. Вночі стовпчики термометрів покажуть +8...+13°, вдень - від +17 до +24° тепла.
На високогір'ї Карпат очікується невеликий мокрий сніг 24-25 квітня. Температура вночі 0-5°, вдень - до +5°.
Погода в Україні 26 квітня
З 26 квітня дощі припиняться. Місцями опади пройдуть у північно-східних областях вночі, а вдень - на заході України.
У західних регіонах буде прохолодно: вночі місцями 0...-3°, а вдень повітря прогріється до +15°.
Тепліше буде на сході та південному сході: вночі +8...+13°, вдень +15...+21°. У центрі та півночі вночі +4...+10°, вдень - від +12 до +18°.
Прогноз погоди на 27 квітня
З 27 квітня заморозки припиняться. Утім, у західних та північних областях можливі невеликі дощі. На решті території - без опадів.
Вночі стовпчики термометрів покажуть +10°, а вдень - до +21°. Тим часом на південь і схід повернеться тепло: до +13° вночі та до +25° вдень.
Схожий температурний режим зберігатиметься до кінця квітня.
"За розрахунками на сьогоднішній день, надалі не очікується виходу жодних атмосферних фронтів, переважатиме поле підвищеного тиску, тобто погода без опадів, а температурні значення будуть приблизно в цих межах, або дещо вищими", - розповіла синоптик.
Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.
Погода в Україні - прогнози синоптиків
Синоптик Наталка Діденко стверджує, що в Україну вривається потужний циклон із півдня. Саме він принесе сильні дощі та вітер. Тепло та сонячна погода повернуться найближчими вихідними.
Раніше синоптик попередив про небезпеку - Київ та область найближчими днями підтопить. Не виключена можливість підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у низці прирічкових н.п. Київщини.
В Укргідрометцентрі прогнозували, що погода в Україні у квітні 2024 року буде досить теплою - показники близькі до норми. Середня місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, у Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.
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