"Жест доброї волі в найближчі 10 днів": Путіна попередили про ризик катастрофи - росЗМІ

Експерти при Радбезі РФ радять Путіну "поступитися" частиною нових територій і сконцентруватися на утриманні ЛДНР у кордонах до 23 лютого 2022 року і Криму.

Путіна попередили, що він втратить Крим і Донбас / Фото: сайт Кремля

Президента країни-агресора Володимира Путіна попередили, що окупанти не зможуть утримати нові захоплені території, тому йому рекомендують зробити "жест доброї волі" у найближчі 10 днів. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, російському диктатору надали доповідь експертів при Раді Безпеки РФ, згідно з якою, "при збереженні поточних тенденцій, Росія до березня наступного року втратить контроль не лише над "новими територіями" в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України, а й над Кримом".

"Якщо це відбудеться напередодні президентських виборів, на думку авторів доповіді, на Росію очікує період політичної турбулентності з важко прогнозованим результатом", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У зв'язку з цим експерти радять Путіну "поступитися" частиною нових територій та сконцентруватися на утриманні ЛДНР у кордонах до 23 лютого 2022 року і Криму. При цьому даний "жест доброї волі" повинен бути сигналом Заходу про запрошення України за стіл переговорів", - повідомили на каналі.

Рішення Путіну потрібно ухвалювати в терміновому порядку - протягом максимум десяти днів, "інакше буде дуже проблематично уникнути катастрофи".

Генерал СВР пише, що після ознайомлення з доповіддю Путін скликав нараду з керівництвом військового блоку.

"На подив президента один з великих керівників військового блоку сказав, що "навіть при такому розкладі ми зможемо повернути Крим через п'ять-сім років", - пишуть на каналі.

Звільнення Криму

Повномасштабна війна Росії проти України має завершитися поверненням Криму під контроль Києва. Кримський півострів - "кощеєва смерть" Путіна. Після його втрати вплив Путіна повністю "обнулиться" навіть на території РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Постпред президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що російські окупаційні війська почали неабияк панікувати через майбутній контрнаступ Збройних сил України в напрямку Криму. У зв'язку з цим, загарбники риють траншеї, облаштовують сховища, а також евакуюють свої сім'ї з тимчасово окупованого півострова.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня. За його словами, для реалізації сценарію силам оборони України знадобиться далекобійна зброя заходу.

На думку військового експерта Романа Світана, у армії України буде два сценарії звільнення Кримського півострова. Перший передбачає знищення військових об'єктів РФ на півострові за допомогою далекобійної зброї з подальшим оточенням загарбників. Другий - фронтальний захід ЗСУ на півострів. Перший сценарій кращий, оскільки в другому випадку війна в Криму може піти за сценарієм Донбасу.

Інші новини: