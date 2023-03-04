Росіяни можуть зробити "жест доброї волі" у Криму: Світан розкрив несподіваний сценарій

Якщо Захід надасть Україні далекобійні ракети і авіацію, то українська армія знищить російські гарнізони у Криму з повітря.

Чи підуть росіяни на "жест доброї волі" у Криму? / Личный архив Романа Свитана, Минобороны РФ

Одним з можливих сценаріїв звільнення окупованого Криму є ізоляція півострова, при якій біля Перекопського перешийка будуть йти бої, а Кримський міст опиниться під вогневим контролем HIMARS.За цим сценарієм, російські окупанти можуть швидко піти на новий "жест доброї волі". Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Як зазначив Світан, згідно з цим сценарієм, першочерговим завданням ЗСУ буде знищення російських гарнізонів у Криму. Якщо Захід надасть Україні далекобійні ракети і авіацію, то українська армія знищить ці гарнізони з повітря. А можливе отримання далекобійних ракет типу ATACMS призведе до того, що росіянам нічим буде захищатися. У такому випадку, загарбникам доведеться зробити "жест доброї волі", оскільки вони потраплять в оперативне оточення.

"У них не буде іншого виходу. Справа в тому, що армія в умовах зруйнованої логістики протримається максимум 2 тижні. Закінчаться так звані армійські запаси, які є у кожного підрозділу. За два тижні вони перетворяться просто в купу людей в зеленому, а деякі вже навіть в цивільному, які вже не будуть військовою силою", - розповів полковник запасу.

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За його словами, до Криму зайдуть штурмові групи – Нацгвардія, Нацполіція, СБУ, які проводитимуть заходи. Коли російські військові візьмуть участь у фільтрації, їх розкриють. Тому, як підкреслив Світан, однозначно загарбникам доведеться піти з півострова.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Звільнення Криму від окупантів

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова. Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта.

Як зазначив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, звільнення українською армією Криму може призвести до повалення Путіна. Російський диктатор бачить у Криму сакральність – "збирання земель". ЗСУ б'ють по півострову, але зробити Путін нічого не може.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна змінить стратегію майбутнього звільнення Криму від російських окупантів. Він зазначив, що тепер по-іншому будуть розставлені пріоритети щодо черговості застосування тих чи інших засобів. У той же час секретар РНБО не розповів детально, у чому саме полягатиме суть таких змін.

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