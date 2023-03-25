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"Зруйнували їхні наміри кайфувати в Криму": у Междлісі розповіли, як панікують вороги на півострові

25 березня 2023, 10:20
Заступник керівника Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що росіяни зупиняють діяльність у Криму.
Крим, Чийгоз
Ахтем Чийгоз / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти зупиняють свою діяльність у тимчасово анексованому Криму і виставляють на продаж нерухомість за відносно невисокими цінами, оскільки у них немає віри в те, що півострів довго залишатиметься захопленим країною-агресором, РФ. З такою заявою виступив заступник керівник Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє "Радіо Свобода".

"У них немає віри, що Крим залишиться в цій (російській — Главред) "гавані". Ціни дуже впали. Найважливіше, що немає російських інвесторів, вони кидають свої фірми і своє будівництво. На квартири немає попиту", - сказав він.

За словами Чийгоза, зневіра російських окупантів стала дуже помітною після нової серії "бавовни" в Криму.

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"Ці процеси (зневіри, яка місцями перехід в паніку — Главред) тривають, вони почалися з вересня минулого року, але останні наші "подарунки" по території Криму. Мої співвітчизники кажуть, що треба частіше "подарунки" надсилати, це дуже впливає на прискорення цих процесів. [...] Не буде травневих шашликів в Криму — точно. Для них Крим був таким душевним: тепло, сонце, море. Цього вже немає. Найважливіше, що ми зруйнували їхні наміри кайфувати в Криму. Росіяни не люблять їхати туди, де небезпечно. Тому шашликів не буде", - підсумував він.

Повернення Криму під контроль України

Раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже через півроку. Чиновник планує через шість місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно покинути Кримський півострів у разі руйнування логістики.

Як зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перелом у війні проти Росії може наступити на початку літа, коли ЗСУ зберуть достатньо ресурсів для великого контрнаступу. За словами експерта, Росія до тих пір не матиме надпотужних ресурсів, щоб стримати наступальні дії ЗСУ, особливо бронетанкових сил, які Україна сьогодні отримує.

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